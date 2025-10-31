 
Žalgiris

NBA planai Europoje: Jankūnas įvardijo grėsmes Lietuvos ir Europos krepšiniui

2025-10-31 16:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-31 16:08

Vakar Prezidentas Gitanas Nausėda pasidalino įrašu apie NBA dėmesį Europai. Kauno „Žalgirio“ klubo vadovas Paulius Jankūnas dalinasi, kad nors žinia nublanksta prieš šių dienų aktualijas, klubas jau kurį laiką rimtai vertina galimą įtaką visai Europos krepšinio kultūrai.

P.Jankūnas pasisakė apie Europos krepšinį (BNS nuotr.)

0

Pastarosiomis savaitėmis viešojoje erdvėje vis dažniau aptariami NBA planai žengti į Europą, steigiant naują krepšinio lygą. Diskusijas paskatino ir neseniai išsakyta Lietuvos Prezidento G.Nausėdos pozicija dėl tokios iniciatyvos poveikio Europos krepšiniui. Pasak P.Jankūno, tema iškilo ne pačiu palankiausiu metu, tačiau neslepia, kad mato rizikų, jeigu į Europą ateitų nauja krepšinio lyga.

Eurolygos sėkmė traukia dėmesį ir už Atlanto, tačiau nauja lyga Europai gali tapti iššūkiu, – teigia „Žalgirio“ klubo vadovas P.Jankūnas. – Kyla klausimas, kaip NBA ketina įsitvirtinti Europoje, ir ar toks žingsnis būtų suderinamas su jau veikiančia sistema.“

Jis teigia, atskirai abi lygos turi stiprų identitetą, esant „po vienu stogu“, gali kilti iššūkių, siekiant suderinti skirtingus klubų tikslus ir vizijas.

„NBA dirba uždaros organizacijos principu, kuriame prioritetas – ne klubų rezultatai ir sportiniai pasiekimai, o finansinė lygos sėkmė. Tikėtina, kad panašius principus norės taikyti ir Europoje, tad sunku įvertinti, kaip tai integruotųsi su dabartine Eurolygos sistema, labiau grįsta klubų partnerystėmis ir bendruomeniškumu“,– sako jis.

Tarp rizikų – auditorijos fragmentacija ir neigiamas poveikis talentų ugdymui

Veikiant dviem aukščiausio lygio turnyrams toje pačioje rinkoje, gali susilpnėti abiejų lygų pozicija rinkoje. Neapibrėžtos ribos tarp Eurolygos ir galimos NBA europinės struktūros galėtų klaidinti sirgalius, o tai – lemti auditorijos fragmentaciją ir ilgalaikį neigiamą poveikį Europos krepšinio rinkai, nes toje pačioje erdvėje reikėtų papildomai konkuruoti ir dėl transliacijų teisių, bilietų pardavimų bei rėmėjų dėmesio.

Pasak P.Jankūno, Europos klubai daugelį metų investuoja į jaunimo rengimą – sistemą, kuri leidžia žaidėjams tobulėti vietoje ir natūraliai pereiti į aukštesnį lygį. Tokia struktūra ypač svarbi mažesnėms šalims, tarp jų ir Lietuvai, kur didelę dalį nacionalinio krepšinio stiprybės sudaro būtent vietoje ugdomi talentai.

„Nauja, į komercinius rezultatus ir žaidėjų mobilumą orientuota krepšinio lyga, galėtų paskatinti jaunus talentus išvykti per anksti, dar neįgijus pakankamos patirties, arba dar blogiau – jauniesiems žaidėjams gali apskritai nebelikti vietos augti. Ilgainiui tai galėtų susilpninti vietinių komandų pajėgumą ir mažinti viso regioninio krepšinio konkurencingumą, o galiausiai – ir sumažintų sirgalių įsitraukimą. Mažesnėms krepšinio rinkoms kaip Lietuva tokio tipo lygos atsiradimas galėtų turėti itin neigiamų pasekmių – rizikuojame labai anksti prarasti jaunuosius talentus ir nebespėti užsiauginti naujų“, – papildo vadovas.

Vis dėl to, P.Jankūnas akcentuoja, kad nors krepšinis – svarbus ir artimas bene kiekvienam lietuviui, jis neturėtų būti svarbiausias dalykas pasaulyje.

„Išgyvename itin sudėtingą laikotarpį. Nors daugelis gyvename krepšiniu, visų pirma turime atsižvelgti į mūsų valstybę ir jos saugumą. Krepšinis nebus svarbus, jei neturėsime, kur jį auginti, puoselėti jaunąją kartą ir kartu džiaugtis pergalėmis. Todėl labai skatiname prisidėti prie organizacijų, kurios kasdien dirba išvien tam, kad apsaugotų mūsų valstybę ir padeda kovoti su išorės grėsmėmis, nes tik taip galėsime klestėti visi“, – teigia P.Jankūnas.

