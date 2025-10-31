Pedri trauma paliko spragą „Barcelona“ klube: saugo laukia ilga priverstinė pertrauka

Klubo oficialiame pranešime teigiama, kad atlikti tyrimai patvirtino plyšimą šlaunies dvigalvyje raumenyje. Iš karto skelbiama, kad grįžimo trukmė priklausys nuo gijimo, bet mažiausias terminas – šešios savaitės, jei nekils jokių komplikacijų.
Pedri pastaruoju metu buvo pagrindinis stratego Hansi Flicko ramstis: jau spėjo sužaisti 41 rungtynes iš eilės, o nuo H. Flicko atvykimo – 72 iš 73 galimų, dažnai žaisdamas be poilsio tiek vietinėse, tiek tarptautinėse arenose.
H. Flickas dabar priverstas ieškoti alternatyvų – ypatingai aktyviai žvalgomasi į „La Masia“ auklėtinius, kurie turės užpildyti Pedri paliktą spragą, kol laukiama jo grįžimo. Kartu su Raphinha, Robertu Lewandowskiu, Gavi, Dani Olmo ir Marku-Andre ter Stegenu, Pedri prisideda prie to, kad „Barcelona“ šį rudenį taptų vienu iš daugiausiai traumuotų Europos klubų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!