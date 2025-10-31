 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Pedri trauma paliko spragą „Barcelona“ klube: saugo laukia ilga priverstinė pertrauka

2025-10-31 16:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 16:18

„Barcelona“ klubui dar vienas smūgis – Pedri šlaunies raumens trauma yra gerokai rimtesnė nei manyta iš pradžių, o dabar prognozuojama, kad saugas praleis mažiausiai šešias savaites bei be futbolo liks iki pat gruodžio vidurio.

Pedri | Scanpix nuotr.

„Barcelona" klubui dar vienas smūgis – Pedri šlaunies raumens trauma yra gerokai rimtesnė nei manyta iš pradžių, o dabar prognozuojama, kad saugas praleis mažiausiai šešias savaites bei be futbolo liks iki pat gruodžio vidurio.

0

Klubo oficialiame pranešime teigiama, kad atlikti tyrimai patvirtino plyšimą šlaunies dvigalvyje raumenyje. Iš karto skelbiama, kad grįžimo trukmė priklausys nuo gijimo, bet mažiausias terminas – šešios savaitės, jei nekils jokių komplikacijų.

Pedri pastaruoju metu buvo pagrindinis stratego Hansi Flicko ramstis: jau spėjo sužaisti 41 rungtynes iš eilės, o nuo H. Flicko atvykimo – 72 iš 73 galimų, dažnai žaisdamas be poilsio tiek vietinėse, tiek tarptautinėse arenose.

H. Flickas dabar priverstas ieškoti alternatyvų – ypatingai aktyviai žvalgomasi į „La Masia“ auklėtinius, kurie turės užpildyti Pedri paliktą spragą, kol laukiama jo grįžimo. Kartu su Raphinha, Robertu Lewandowskiu, Gavi, Dani Olmo ir Marku-Andre ter Stegenu, Pedri prisideda prie to, kad „Barcelona“ šį rudenį taptų vienu iš daugiausiai traumuotų Europos klubų.

