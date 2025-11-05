Viešojoje erdvėje tęsiantis diskusijoms, jog naujasis kultūros viceministras Aleksandras Brokas į šį postą galėjo būti deleguotas „Nemuno aušros“, pastarasis tokias kalbas neigia. Viceministras tikina – pareigas eiti jam pasiūlė Inga Ruginienė. „Gavau k

 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Viešojoje erdvėje tęsiantis diskusijoms, jog naujasis kultūros viceministras Aleksandras Brokas į šį postą galėjo būti deleguotas „Nemuno aušros", pastarasis tokias kalbas neigia. Viceministras tikina – pareigas eiti jam pasiūlė Inga Ruginienė.

2025-11-05 18:49 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 18:49

Viešojoje erdvėje tęsiantis diskusijoms, jog naujasis kultūros viceministras Aleksandras Brokas į šį postą galėjo būti deleguotas „Nemuno aušros“, pastarasis tokias kalbas neigia. Viceministras tikina – pareigas eiti jam pasiūlė Inga Ruginienė. 

Aleksandras Brokas (nuotr. socialinių tinklų)

Viešojoje erdvėje tęsiantis diskusijoms, jog naujasis kultūros viceministras Aleksandras Brokas į šį postą galėjo būti deleguotas „Nemuno aušros“, pastarasis tokias kalbas neigia. Viceministras tikina – pareigas eiti jam pasiūlė Inga Ruginienė. 

1

„Gavau kvietimą iš premjerės komandos susitikti ir pasikalbėjus buvo pasiūlyta (tapti viceministru – ELTA)“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė A. Brokas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, viešojoje erdvėje netruko pasklisti vaizdo įrašas, kuriame A. Brokas renginio metu užfiksuotas besišnekučiuojantis su „aušriečių“ lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu. Savo ruožtu pats viceministras tikina „Nemuno aušros“ lyderio nepažįstantis ir renginyje jį matęs pirmą kartą. 

„Tų renginių gyvenime yra labai daug ir aš visą laiką buvau aktyvus viešojoje erdvėje, šou versle, renginiuose, ir patys organizavome nemažai kultūros renginių, tai normalu, kad prasilenki su įvairiais žmonėmis. Remigijus turbūt buvo vienas iš renginyje sutiktų žmonių“, – kalbėjo viceministras. 

„Aš (su juo – ELTA) neturiu jokios pažinties“, – akcentavo jis. 

Kaip skelbta, nepaisant kultūros bendruomenės raginimų neburti Kultūros ministerijos politinės komandos, kol nėra paskirtas ministras, antradienį darbą ministerijoje pradėjo trys viceministrai – Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin, A. Brokas. 

Pastarasis viešojoje erdvėje susilaukė kritikos dėl ankstesnės patirties dirbant ritmologu. Šis metodas laikomas pseudomokslu, o jį sukūrė astronomė iš Rusijos

Savo ruožtu A. Broką į šias pareigas pasiūliusi premjerė teigė, kad jos prioritetas buvo rasti nepriklausomą, kultūros bendruomenei atstovaujantį žmogų.

ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.

Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.

Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

