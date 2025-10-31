Gintautas Vaičiūnas: „Ramybės dar nėra – laukia svarbiausios sezono kovos“

Tiesa, iki tos pereinamųjų rungtynių serijos laukia dar dvejos rungtynės su „Džiugu“ ir „Dainava“ A lygoje. Kokiomis nuotaikomis jos pasitinkamos? Labiau ramybės? Ar vis tik mintimis, kaip išlaikyti komandos sportinę formą, kokia jis buvo pastarąjį mėnesį?
„Ramybės ta devinta vieta, iš esmės, neatnešė jokios, nes niekas dar nėra garantuota. Tam, kad tikslas būtų įvykdytas, mes turėsime nugalėti varžovą, kurio iki šiol net nežinome. Įvertinus tai, natūralu, kad nuotaikos – pilnai darbinės.
Aišku, atlėgo tai, kad nereikia kautis iki paskutinės minutės. Tai leidžia jau dabar pradėti modeliuoti visą treniruočių procesą. Dirbame savo žaidimo stygavimo labui, turime išlaikyti motyvuotą komandą, kuri maksimaliai pasiruošusi svarbiausioms sezono kovoms“, – sakė „Riterių“ vyriausiasis treneris Gintautas Vaičiūnas.
Galvojote, kuris varžovas „Neptūnas“ ar „Tauras“ būtų geresnis?
Nežinau. Abi komandos geros, turinčios tikrai stiprių pusių. Dabar man sakyti, kad viena komanda būtų geriau, o kita blogiau – būtų klaida. Abi komandos turi gerų žaidėjų, abi komandas gerbiame, bet, visų pirma, žiūrime į save. Serijoje viskas priklausys nuo to, ką mes parodysime.
Kiek svarbios likusios A lygos rungtynės?
Tos dvejos rungtynės bus labai svarbios. Jos yra tos stadijos, kuri gali padėti pasiruošti, kuri bus mūsų darbo tęstinumas. Mes negalime turėti atsainaus požiūrio ar joms nesiruošti. Aišku, turnyrine prasme jos nieko nepakeis, bet proceso prasme – jos labai svarbios.
Hipotetinis klausimas. Turite galimybę pasirinkti: iki paskutinio turo kovoti dėl tos devintos vietos ir į pereinamųjų rungtynių seriją ateinate maksimaliai gerai pasiruošę ar užsitikrinate vietą anksčiau ir galvojate, kaip tą formą išlaikyti?
Sunkus klausimas. Mes visi norėjome užsitikrinti devintą vietą kuo anksčiau, todėl jei būtų buvę galima rinktis – tai ir būtumėm pasirinkę. Jei būtų reikėję kovoti iki paskutinės minutės, niekada nežinai, kiek tai būtų pareikalavę jėgų, kiek būtų pareikalavę sveikatos. Tokių dalykų niekada negali žinoti.
Tada pakalbėkime apie tai, ką galime žinoti. Ketverios nepralaimėtos rungtynės komandai, kuri iki tol apie tokias serijas galėjo tik pasvajoti..
Pagrindinis dalykas – nuoseklus darbas su žaidėjais, kurie į sudėtį įsiliejo pakankamai vėlai. Dauguma jų neturėjo jokio tarpsezonio ir pas mus atvyko tikrai ne pačios geriausios sportinės formos. O dabar jie vaidina svarbią rolę.
Pirmos penkerios gal šešerios rungtynės buvo jų pasiruošimo periodas. Mes vieną detalę gerinome vieną savaitę, kitą detalę – kitą savaitę. Viskam reikalingas laikas, kuris būnant kartu mums visiems padėjo. Kitas dalykas – pagerėję rezultatai pridėjo pasitikėjimo kitiems geriems rezultatams. Dabar svarbu tęsti gerus darbus, kuriuos jau esame pradėję.
Šį sekmadienį laukia akistata su „Džiugu“ – vienintelė komanda A lygoje, prieš kurią „Riteriai“ šiemet taškų dar neiškovojo..
Būtų malonu, kad tas įrašas sekmadienį išnyktų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!