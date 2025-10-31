Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Xabi Alonso: „Viniciaus konfliktas su komanda išspręstas – visi susitelkę bendriems tikslams“

2025-10-31 19:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 19:15

Xabi Alonso viešai pasisakė apie nesutarimus su Viniciumi Junioru po „El Clasico“ metu daug dėmesio sulaukusio jo keitimo.

Vinicius | Scanpix nuotr.

Xabi Alonso viešai pasisakė apie nesutarimus su Viniciumi Junioru po „El Clasico" metu daug dėmesio sulaukusio jo keitimo.

0

Treneris patvirtino, kad situacija jau išspręsta ir žaidėjas atsiprašė komandos.

„Trečiadienį turėjome susitikimą su visa komanda. Vinicius buvo nepriekaištingas, kalbėjo iš širdies. Dėl manęs šis klausimas uždarytas,“ – sakė X. Alonsospaudos konferencijoje prieš rungtynes su „Valencia“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Brazilas sulaukė viešos kritikos po emocingo pasirodymo keitimo metu, kai 72-ą minutę jis buvo pakeistas Rodrygo rungtynėse prieš „Barcelona“. Vėliau Vinicius išplatino atsiprašymo pareiškimą, adresuotą sirgaliams, komandos draugams ir prezidentui Florentino Perezui, tačiau ten nepaminėjo paties X. Alonso. Nepaisant to, treneris pabrėžė, kad svarbiausia buvo tikroviškas ir nuoširdus Viniciaus pasisakymas prieš komandą ir personalo narius.

X. Alonso akcentavo, kad nėra numatytų jokių sankcijų Viniciui ir visa komanda dabar susitelkusi siekti bendrų tikslų.

„Visi plaukia viena kryptimi ir svarbiausia – futbolas aikštėje. Visi žaidėjai nori būti aikštėje, tai natūralu. Dabar judame pirmyn, vienas rungtynes po kitų,“ – teigė treneris.

Rungtynės su „Valencia“ Madrido atstovai žais šeštadienį.

