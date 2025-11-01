 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Riteriai“ dėl vietos A lygoje grumsis su „Neptūnu“

2025-11-01 18:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 18:26

Devintą vietą A lygoje užsitikrinę Vilniaus „Riteriai“ dėl vietos stipriausioje šalies lygoje varžysis su Klaipėdos „Neptūnu“.

Klaipėdos „Neptūnas“ | Klubo nuotr.

Devintą vietą A lygoje užsitikrinę Vilniaus „Riteriai" dėl vietos stipriausioje šalies lygoje varžysis su Klaipėdos „Neptūnu".

0

Vakar „Neptūnas“ 1:0 įveikė Kauno rajono „Hegelmann“ B ekipą ir ši pergalė garantavo Klaipėdos klubui antrąją vietą Pirmoje lygoje.

„Neptūnas“ antrą kartą istorijoje iškovojo sidabro medalius ir vėl sieks pasinaudoti šansu kitą sezoną varžytis tarp stipriausių šalies komandų.

Tiesa, pereinamųjų rungtynių data bus paskelbta artimiausiu metu.

