„Riteriai“ dėl vietos A lygoje grumsis su „Neptūnu“

Vakar „Neptūnas“ 1:0 įveikė Kauno rajono „Hegelmann“ B ekipą ir ši pergalė garantavo Klaipėdos klubui antrąją vietą Pirmoje lygoje.
„Neptūnas“ antrą kartą istorijoje iškovojo sidabro medalius ir vėl sieks pasinaudoti šansu kitą sezoną varžytis tarp stipriausių šalies komandų.
Tiesa, pereinamųjų rungtynių data bus paskelbta artimiausiu metu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!