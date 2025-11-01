 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Cristiano Ronaldo sūnus pelnė pirmąjį įvartį žaisdamas Portugalijos U-16 rinktinėje

2025-11-01 14:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 14:20

Cristiano Ronaldo sūnus sėkmingai pasirodė Portugalijos U-16 rinktinėje.

Cristiano Ronaldo jaunesnysis | „X“ nuotr.

0

Tarptautiniame turnyre Turkijoje debiutavęs Cristiano Ronaldo jaunesnysis, jau antrose savo rungtynėse pasižymėjo įvarčiu. Į startinę sudėtį įtrauktas 15-metis pelnė įvartį į Velso vartus.

Garsaus futbolininko sūnus pelnė pirmąjį įvartį 3:0 pasibaigusiose rungtynėse. Jis užtikrintai užbaigė komandos greitą ataką tiksliu smūgiu į apatinį vartų kampą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

C. Ronaldo jaunesnysis tobulėja savo tėvo atstovaujamos komandos „Al Nassr| akademijoje. Prieš tai jis futbolo paslapčių mokėsi „Juventus“ ir „Manchester United“ akademijose.

 

