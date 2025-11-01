Cristiano Ronaldo sūnus pelnė pirmąjį įvartį žaisdamas Portugalijos U-16 rinktinėje

Tarptautiniame turnyre Turkijoje debiutavęs Cristiano Ronaldo jaunesnysis, jau antrose savo rungtynėse pasižymėjo įvarčiu. Į startinę sudėtį įtrauktas 15-metis pelnė įvartį į Velso vartus.
Garsaus futbolininko sūnus pelnė pirmąjį įvartį 3:0 pasibaigusiose rungtynėse. Jis užtikrintai užbaigė komandos greitą ataką tiksliu smūgiu į apatinį vartų kampą.
C. Ronaldo jaunesnysis tobulėja savo tėvo atstovaujamos komandos „Al Nassr| akademijoje. Prieš tai jis futbolo paslapčių mokėsi „Juventus“ ir „Manchester United“ akademijose.
Cristiano Ronaldo Jr's finish was sublime.— The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) November 1, 2025
Reminds me of Ronaldo's goal against Bayern. pic.twitter.com/YfifBd732m
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!