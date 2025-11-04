Lenkijos generalinis štabas perspėja apie stiprėjančias informacines operacijas prieš Ukrainą

Apie tai Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pranešė socialinės žiniasklaidos platformoje „X“.
Įraše teigiama, kad Rusijos naratyvinės operacijos kuria „baimės ir nerimo atmosferą dėl ukrainiečių pretenzijų Lenkijoje“.
„Vykdomos operacijos, kuriomis siekiama sunaikinti teigiamus lenkų ir ukrainiečių emocinius ryšius, kurstant antiukrainietiškas nuotaikas Lenkijoje“, – sakoma pranešime.
Generalinis štabas pažymėjo, kad tokia veikla apima tiek tiesioginius veiksmus – tokius kaip ukrainiečių transporto priemonių padegimai ir antikarinių freskų išniekinimas – tiek suintensyvėjusią dezinformaciją interneto svetainėse ir socialinės žiniasklaidos paskyrose, skleidžiančiose neapykantą Ukrainai. Antiukrainietiškų incidentų padaugėjo vietovėse, kuriose yra ginklų perdavimo ar pagalbos Ukrainai centrai, pavyzdžiui, Gdynėje ir Gdanske.
Pasak Lenkijos generalinio štabo, Rusijos tikslas – „sėti baimę ir grėsmės jausmą Lenkijos visuomenėje dėl ukrainiečių buvimo Lenkijoje“.
„Rusijos informacinėje erdvėje tai padeda skleisti žinią, kad karas prieš Ukrainą, be kita ko, yra paramos aktas lenkams, siekiantiems keršto už Voluinę (įvykius 1943-1944 m., kai Ukrainos sukilėlių armija UPA vykdė smurtą prieš lenkų civilius – red.), taip siekiant pagerinti Lenkijos požiūrį į Rusijos veiksmus. Rusija stengiasi vaizduoti ukrainiečius kaip didesnę grėsmę Lenkijai nei pati Rusija. Taip norima nukreipti visuomenės emocijas į Ukrainą ir paskatinti lenkus, trokštančius atkurti savo komforto zoną, spausti šalies vyriausybę priimti sprendimus, prieštaraujančius nacionaliniams interesams“, – teigiama Generalinio štabo įraše.
Siekdamas išsklaidyti šias baimes Generalinis štabas ragino lenkus nepasiduoti emocijoms pabrėždamas, kad jos nepagrįstos realiomis grėsmėmis.
„Sabotažo veikla yra koordinuotų Rusijos žvalgybos operacijų dalis ir neturi nieko bendra su visos ukrainiečių tautos ketinimais ar veiksmais“, – sakoma pranešime.
Generalinis štabas taip pat priminė, kad „skirtumas tarp agresoriaus ir aukos yra aiškus“.
‚Agresorius yra rytuose, ir tai yra Rusija. Atitolindami Lenkiją nuo Ukrainos tik palengvinsime Rusijai galimybę kariauti. Bet kokie veiksmai, kurie menkina paramą Ukrainai – nesvarbu, ar jie būtų naratyviniai, ar emociniai – padeda Rusijos agresijai“, – teigiama pranešime.
Lenkijos policija anksčiau Gdynėje sulaikė prorusišką prieš Ukrainą nusiteikusį aktyvistą ir interneto transliuotoją, žinomą kaip Piotras N., slapyvardžiu „Nazar“.
Be to, prokurorai apklausė du įtariamuosius dėl nuplėštos Ukrainos vėliavos nuo garbės konsulato pastato Pšemislyje ir apkaltino juos „viešu nacionalinio simbolio įžeidimu“ ir „turto sugadinimu“.
