Galingas sprogimas Luhanske: į orą išlėkė rusų šaudmenų saugykla

Taip pat pranešama apie sprogimus keliose Rusijos srityse.
„The Kyiv Independent“ teigimu, sprogimas įvyko po pranešimo apie dronų ataką Dovžansko mieste Luhansko srityje.
Šis miestas yra nutolęs apie 80 km į pietryčius nuo Luhansko miesto ir nuo 2014 metų yra okupuotas Rusijos.
Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočarovas pareiškė, kad krintančios dronų nuolaužos apgadino elektros pastotę šioje srityje.
Apie sprogimus taip pat pranešta Lipecko ir Kstovo miestuose. Skelbiama, kad Kstove atakos metu užsidegė naftos perdirbimo gamykla.
Rusijos gynybos ministerija pridūrė, kad naktį numušė 85 ukrainiečių dronus.
