 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Galingas sprogimas Luhanske: į orą išlėkė rusų šaudmenų saugykla

2025-11-04 09:10 / šaltinis: BNS
2025-11-04 09:10

Okupuotoje Ukrainos Luhansko srityje antradienio naktį nugriaudėjo sprogimas Rusijos šaudmenų saugykloje, skelbia portalas „The Kyiv Independent“.

Sprogimai Luhanske (nuotr. Telegram)

Okupuotoje Ukrainos Luhansko srityje antradienio naktį nugriaudėjo sprogimas Rusijos šaudmenų saugykloje, skelbia portalas „The Kyiv Independent“.

REKLAMA
3

Taip pat pranešama apie sprogimus keliose Rusijos srityse. 

„The Kyiv Independent“ teigimu, sprogimas įvyko po pranešimo apie dronų ataką Dovžansko mieste Luhansko srityje.

Šis miestas yra nutolęs apie 80 km į pietryčius nuo Luhansko miesto ir nuo 2014 metų yra okupuotas Rusijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočarovas pareiškė, kad krintančios dronų nuolaužos apgadino elektros pastotę šioje srityje.

Apie sprogimus taip pat pranešta Lipecko ir Kstovo miestuose. Skelbiama, kad Kstove atakos metu užsidegė naftos perdirbimo gamykla.

Rusijos gynybos ministerija pridūrė, kad naktį numušė 85 ukrainiečių dronus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Pokl
Pokl
2025-11-04 09:19
Šaunuoliai ukrainiečiai. Neduoda ruzzam ramybės!
Atsakyti
Pagyrimas
Pagyrimas
2025-11-04 09:49
Pritariame šiai rusų ginklų saugyklai ir linkime kitoms to paties.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų