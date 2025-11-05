Eurolygos spalio pamokos: kas išsiskyrė, kas nuvylė ir ko laukti toliau?

Rekordinis mėnesis ir netrukus tempas lygoje šiek tiek pristos, komandos turės daugiau treniruočių, tad bus galima laukti gerėjančio žaidimo kokybės.
Visgi aštuonerių rungtynių imtis dar konkurencingesnėje lygoje yra pakankamai didelė, kad būtų galima daryti pirmąsias sezono išvadas. Tinklalapis Krepsinis.net išskiria 8 ryškiausius sezono starto pastebėjimus ir svarsto apie ateitį.
Negalima juokauti su „Paris“
Prieš sezoną didžioji dalis mūsų Paryžiaus klubą nugrūdome tarp trijų silpniausių Eurolygos klubų. Taip ir atrodo sudėtis ant popieriaus, bet sukurta sistema šitos komandos lubas kelia gerokai aukščiau.
Davido Kahno prieš sezoną išreikštas tikėjimas Francesco Tabellini skambėjo keistai, kai „Paris“ vadovas garsiai pasakė neabejojantis, jog komanda antrą kartą paeiliui pasieks Eurolygos atkrintamąsias. Tai vis dar yra labai skambu, bet tu per pirmą mėnesį galėjai suprasti tokį tikėjimą.
Jau pernai „Paris“ buvo išskirtinė komanda savo žaidimo stiliumi, bet vasarą prarado pagrindinį žmogų T.J. Shortsą. Visgi netektis nebeatrodo tokia viską keičianti, o F.Tabellini savo idėjomis gali atrodyti kaip genijus – „Paris“ toliau žaidžia žaibišką krepšinį su labai didele rotacija, o naujas išskirtinumas – puolime atkovoti kamuoliai.
„Paris“ atkovoja beveik 40 proc. visų įmanomų kamuolių puolime, o tai yra aiškiai geriausias rezultatas Eurolygoje. Jie taip pat sukuria 78 atakas bei irgi pirmauja lygoje.
Tokie išskirtinumai ir absoliutus lyderis Nadiras Hifi jau pridarė nemažai nemalonumų ir tai neturėtų būti tiesiog sėkmė. O komanda turi ir didesnių ambicijų – po traumos netrukus turi grįžti rimtas vardas, Lamaras Stevensas, klubą papildė ir Jaredas Rhodenas.
Su „Paris“ juokauti tikrai negalima ir pagal pirmo mėnesio vaizdą, tai atrodo komanda, kuri gali būti arti įkrintamųjų zonos.
Čempionai turi problemų
„Fenerbahče“ vasarą prarado Nigelą Hayesą-Davisą ir Marko Guduričių, nepratęsta buvo sutartis su Erricku McCollumu, bet juos pakeitė Talenas Hortonas-Tuckeris, Mikaelis Jantunenas, grįžo Scottie Wilbekinas. Gal ir ne aukščiausias kalibras, bet sunku buvo prognozuoti tokį liūdną spalį.
Jei pirmieji mačai dar ir neparodė slogaus Eurolygos čempionų veido, pastaroji savaitė, kai sekė beviltiški pralaimėjimai tiek Valensijoje, tiek ir Madride, privertė susimąstyti, kad „Fenerbahče“ tikrai turi rimtų problemų.
Žinoma, Šarūnas Jasikevičius turi milžinišką kreditą ir niekas jam klube spaudimo nedarys, bet patys auklėtiniai turėtų susimąstyti. „Fenerbahče“ spalį turėjo blogiausią puolimo reitingą lygoje ir yra antra mažiausiai kamuolių puolime procentais atkovojanti komanda.
Atrodo, kad „Fenerbahče“ trūksta mažiausiai vieno pirkinio – jei perimetras su T.Hortonu-Tuckeriu, Wade‘u Baldwinu, S.Wilbekinu ir Devonu Hallu yra pakankamai solidus, priekinė linija išlieka kukli. Armando Bacotas sunkiai traukia lygį, Khemas Birchas, nors ir nėra puolimo žaidėjas, kol kas neprimena ir rimto ramsčio gynyboje, M.Jantunenui irgi sunku, o ant Nicolo Melli daug statyti nebegalima.
Aišku, tragedijos daryti nereikia, ypač, kai sezonas yra dar labiau išsiplėtęs, o ir pernai čempioniškame žygyje Šaro kariauna turėjo tragiškų atkarpų. Pavyzdžiui, gruodį sekė trys pralaimėjimai iš eilės, tarp kurių – namie Monako klubui 30 taškų skirtumu, Barselonoje – 27.
Eurolygos čempionai grįš. Klausimas – kada?
Vaizdą iškreipiančios traumos
Intensyvus sezono startas padiktavo ir traumų virtinę, o dėl jų, atrodo, labiausiai nukentėjo du klubai – Belgrado „Partizan“ ir Milano „EA7 Emporio Armani“.
Tiek vieni, tiek kiti prieš sezoną buvo vertinami kaip mažiausiai įkrintamųjų potencialo klubai, visgi skaudžios žaidėjų netektys prisidėjo prie to, kad abi komandos po pirmojo mėnesio turi po 3 pergales.
Ir čia atrodo Milano klubo situacija geresnė – į rikiuotę jau grįžo Joshas Nebo ir Zachas LeDay‘us, netrukus laukiama ir Lorenzo Browno.
Ettore Messina vėl surinko veteranų komandą, bet kol kas struktūriškai viskas ten atrodo teisingai – drausminga gynyba, o visos sudėties „EA7 Emporio Armani“ puolime variantų turi labai daug. Atrodo, kad lapkritį Italijos klubas turėtų kilti į viršų.
Sunku tą patį pasakyti apie „Partizan“. Į rikiuotę grįžo Shake‘as Miltonas, klubą papildė Bruno Fernando ir Nickas Calathes, bet nėra ir dar ilgai nebus, turbūt, svarbiausio komandos žmogaus – Carliko Joneso.
Po ankstesnės traumos, patirtos pasiruošime, tik atsigavęs ir įsivažiavęs C.Jonesas sugėrė naują smūgį ir nežais dar bent du mėnesius. Ar jo belaukdama „Partizan“ gali išlaikyti ritmą, kad įkrintamųjų traukinys nebūtų nuvažiavęs sausį?
N.Calathes, nors ir veteranas, palikęs geriausius savo metus praeityje, turėtų pridėti trūkstamų dalykų šiai Željko Obradovičiaus komandai. Iškritus C.Jonesui „Partizan“ žaidimas buvo visiškas bardakas, tad įžaidėjas turėtų ne visiems pastebimais būdais aptvarkyti serbų žaidimą. Tai įžaidėjas, kuris dar prideda ir daug gynyboje.
Željko nebuvo patenkintas Jabari Parkerio sportine forma, tad naudojo penketus, kai aikštėje kartu buvo Tyrique‘as Jonesas su B.Fernando. Rotacijoms apsišlifavus, pastarasis turėtų pridėti solidumo „Partizan“ priekinei linijais.
Be C.Joneso „Partizan“ laukia sunkus gyvenimas – iki sausio vidurio sužais vos 5 mačus namie. Jei pavyks šią atkarpą išgyventi ir būti arti įkrintamųjų zonos, tuomet galime laukti jų kilimo finalinėje sezono stadijoje.
Išgaravusios abejonės Kaune
Smagus krepšinis tas dalykas... Komentarų stengiuosi neskaityti, bet „Žalgiriui“ pasikvietus Tomą Masiulį neigiamo fono Lietuvoje išvengti buvo neįmanoma. Ir kaip viskas greitai apsivertė – didieji komentatoriai arba perėjo į kitą pusę, arba tyli, arba dar viltingai laukia progos išlįsti.
Na, tų progų vis tiek bus, sezonas ilgas ir pralaimėjimai neišvengiami, o ir jaunam vyr. treneriui yra, ko pasimokyti. Natūralus procesas. Bet tai, kaip dėliojamas pasiruošimas, kokios idėjos žaidime ir galiausiai dabartiniai rezultatai... Tai dalykai jau nebeleidžiantys abejoti vasaros „Žalgirio“ sprendimu.
„Žalgiris“ spalį turėjo geriausią puolimo ir gynybos reitingą Eurolygoje. Sakyti, kad Lietuvos klubas šiuo metu yra geriausias Europoje nėra nei skambu, nei pervertinama. Tokia šiandien realybė.
Ir negali sakyti, kad varžovai buvo saldainis, ar „Žalgiris“ neturėjo problemų. Realiai trys pastarieji mačai buvo žaisti be brangiausio komandos žaidėjo Nigelo Williamso-Gosso.
Artimiausiu metu N.Williamso-Gosso nebus, bet spalis buvo tas mėnesis, kuris leidžia „Žalgiriui“ ramiai laukti vieno lyderių, neskubinant įvykių. Lapkritis laukia itin sudėtingas ir situacija turnyrinėje lentelėje gali greitai pasikeisti, bet T.Masiulis jau dabar užsitarnavo ryškų kreditą, o „Žalgiris“ prisirinko bonus taškų tolimesnėje kovoje dėl vietos atkrintamosiose.
„Real“ kuria naują identitetą
Jau keliolika metų su trumpomis išimtimis buvome įpratę prie smagaus, laisvo „Karališkojo“ klubo krepšinio. Atvykęs italas Sergio Scariolo po truputį tai keičia.
Per spalio mėnesį legendinis rinktinių treneris jau spėjo išsiskirti plačia rotacija ir lyderio nebuvimu, o pergalės dažniau buvo grindžiamos gynyba – „Real“ yra antra mažiausiai taškų praleidžianti komanda.
Stebėti tokį „Real“ kol kas yra keista ir nežinia, kur viskas nuves. Lemiamais momentais kamuolys dažniausiai vis tiek dar būna Facundo Campazzo ir Mario Hezonjos rankose, bet ginklų šiemet gerokai daugiau – sėkmingai prisijungė Theo Maledonas ir Trey Lylesas, Chuma Okeke irgi atrodo kaip solidus papildymas.
Bet, atrodo, „Real“ veteranai nėra įpratę žaisti taip sistemiškai, kaip nori S.Scariolo, o tai kelia ne tik M.Hezonjos pyktį, bet numuša žaidimo ritmą tiek ir iš ilgamečių vedlių – F.Campazzo ir Walterio Tavareso.
Galima suprasti, ką nori Madride sukurti italas, bet neiašku, kaip jam tai pavyks padaryti, o vietomis reikėtų parodyti ir lankstumą. Su savo potencialu „Real“ vėl yra finalo ketverto kalibro klubas, bet po spalio mėnesio dar sunku pasakyti, ar naujas projektas jau pirmą sezoną bus sėkmingas.
Pripūstas talentas lygoje
Pirmas Eurolygos mėnesis galėjo atrodyti kaip tarpsezonis ne tik dėl žaidimo kokybės trūkumo, bet ir būrio papildymų, kurie išpūtė lygos raumenis.
Spenceris Dinwiddie, Jaredas Butleris, Alexas Lenas, Kobi Simmonsas, J.Rhodenas, Braxtonas Key... Būrys NBA aplinkos žmonių ir kol kas neatrodo, kad tai pabaiga. Gausa Eurolygos klubų toliau ieško papildymo, o atkrentantys iš NBA žaidėjai vis labiau yra pasiruošę keltis į Eurolygą.
Po Kendricko Nunno atvykimo į Eurolygą, atrodo, įvyko reikšmingas lūžis NBA požiūryje į Europą. Prieš porą metų net nebūtume galėję pasvajoti, kad toks S.Dinwiddie vieną dieną žais Eurolygoje ir net ne elitiniame klube.
Šie ir dar laukiantys papildymai turėtų keisti jėgų pusiausvyrą Eurolygoje ir lapkritis bus kupinas naujų intrigų mėnesis – kaip atrodys naujokai? Ir ar dar sulauksime skambių naujokų?
E.Atamanas nebėra užtikrintas
„Panathinaikos“ pergalių ir pralaimėjimų santykis, 5/3, ne toks prastas, koks yra žaidimas. Tiesiog sunku suvokti, kaip geriausią sudėtį ne tik lygoje, bet ir vieną geriausių Eurolygos istorijoje turinti komanda gali atrodyti taip silpnai.
Taip, dabar PAO užklupo traumos, Mathiasas Lessortas dar nežaidė ir tai kažkiek nuima atsakomybės nuo vyr. trenerio Ergino Atamano. Bet tik dalinai.
„Panathinaikos“ turi trečią puolimo reitingą lygoje, bet ir jis ateina tik iš individualaus talento. Žinojome, kad E.Atamanas žaidėjams suteikia laisvę ir arba išplauki, arba ne, bet norėtųsi bent minimalios reakcijos sunkiais momentais.
Įkaitu Atėnuose yra tapęs T.J. Shortsas, kažkas gali jį užjausti, bet jis puikiai žinojo, kur eina ir tai iš dalies yra jo paties problema. Dabartinės tendencijos nieko jam pozityvaus nežada, nors tai yra vienas geriausių lygos įžaidėjų.
Bet ir pagrindinis žmogus, K.Nunnas, nėra ta nestabdoma jėga, kuri kiekvieną vakarą žudys varžovus. Amerikiečio žaidimas labai stipriai banguoja, kartais atrodo trūksta motyvacijos, o čia reikėtų vėl atsisukti į trenerį, kuris bent jau šiuo metu nespinduliuoja su įprastu užtikrintumu.
Ir taip galima eiti per kiekvieną žaidėją, kuris yra topinis savo pozicijoje Eurolygoje, bet kol kas visi jie sudaro tiesiog nesėkmingo kratinio įspūdį.
Teoriškai, tai turėtų pasikeisti, tokie talentai patys anksčiau ar vėliau ras išeitį, kaip žaisti sėkmingai. PAO išlieka favoritė laimėti Eurolygą, nes sudėtis yra tiesiog neįtikėtina, bet kol kas esame labai toli nuo jų realaus dominavimo lygoje.
Dar vieno nepasisekimo atveju Eurolygos finalo ketverte, E.Atamanas sunkiai rastų pasiteisinimus prieš Dimitrį Giannakoupoulą. Komandai gali nepasisekti, bet turkas kol kas nedaro jokių veiksmų, kad ta magiška sėkmė, kurį jį lanko pastarąjį penkmetį, ateitų.
Bet, žinoma, E.Atamanas jau įrodęs, kad visos krepšinio taisyklės yra žemiau jo, o reguliariame sezone nelabai galime vertinti jo komandų žaidimo. Dabartinė „Panathinaikos“ kryptis signalizuoja ne čempioniškus dalykus, bet prisiminkime „Anadolu Efes“ laikus ir visi nusiraminkime.
Atleidimas, virstantis pasaka
Kol kas stebime geriausią visų laikų klubo vadovų reakciją ir trenerio pakeitimą. Ioannis Sfairopoulos su Belgrado „Crvena Zvezda“ atsisveikino po dviejų pralaimėjimų, o nuo to laiko serbai nebepralaimi.
Saša Obradovičius stulbinamai grįžo į komandą ir „Crvena Zvezda“ kartu su „Žalgiriu“ ir Tel Avivo „Hapoel“ yra įsitaisiusi Eurolygos viršūnėje.
Naujo formato Eurolygoje niekada atkrintamųjų nepasiekęs klubas pastaraisiais metais gyveno nusivylimu po nusivylimo. Ir pradžia rodė, kad vėl viskas gali būti panašiai.
Būrį žaidėjų prisikvietusioje „Crvena Zvezda“ vėl atrodė nėra idėjos. Nebuvo idėjos ir su I.Sfairopoulu aikštėje, gal trūko laiko, bet klubo vadovai nenorėjo laukti ir dabar atrodo pasielgė teisingai.
Belgrade euforija kyla labai greitai, o prie to prisideda ir po traumų grįžtantys žaidėjai, ir potenciali Eurolygos žvaigždė J.Butleris.
S.Obradovičiaus sugrįžimas užkūrė „Raudonąją žvaigždę“, bet skubėti jiems piešti gražią ateitį dar nereikia. Vis dar atrodo sunku suprasti, kaip visiems sveikiems žaidėjams treneris suras vietą aikštėje. O kiekvienas pralaimėjimas Belgrade sutinkamas kaip didžiausia tragedija, tad spaudimas niekur nedings.
Atsinaujinusi „Crvena Zvezda“ – kietas riešutėlis, spalį susikrovęs bagažą keliauti istoriniu ritmu. Bet dar tik lapkritis, pažiūrėkime, kas mūsų laukia toliau.
