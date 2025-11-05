 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Davido ir Victorios Beckhamų gyvenime – neeilinis įvykis: nuo šiol jie prisistatys kitaip

2025-11-05 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-05 07:30

Po daugiau nei dešimtmečio laukimo futbolo legenda Davidas Beckhamas pagaliau sulaukė ypatingos akimirkos – jis oficialiai tapo riteriu. Ceremonija įvyko Vindsoro pilyje, kur Beckhamui garbės titulą įteikė Karalius Karolis III.

Davidas Beckhamas įšventintas į riterius (nuotr. SCANPIX)
6

Po daugiau nei dešimtmečio laukimo futbolo legenda Davidas Beckhamas pagaliau sulaukė ypatingos akimirkos – jis oficialiai tapo riteriu. Ceremonija įvyko Vindsoro pilyje, kur Beckhamui garbės titulą įteikė Karalius Karolis III.

REKLAMA
1

Buvęs Anglijos rinktinės kapitonas ir „Manchester United“ žvaigždė, dabar jau seras Davidas Beckhamas, buvo apdovanotas už savo nuopelnus sportui ir labdarai. 50-metė sporto ikona šią dieną pavadino „viena didžiausių garbių savo gyvenime“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Davidas Beckhamas įšventintas į riterius
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Davidas Beckhamas įšventintas į riterius

Beckhamų gyvenime – išskirtinė diena

Ceremonijoje Beckhamą lydėjo jo tėvai ir žmona Victoria Beckham, kuri ne tik didžiavosi savo vyru, bet ir pati sulaukė simbolinės naujienos – nuo šiol ji bus vadinama Lady Beckham.

REKLAMA
REKLAMA

Buvusi „Spice Girls“ narė ir mados dizainerė Victoria socialiniuose tinkluose išreiškė begalinį pasididžiavimą savo vyru: „Tu visada buvai mano riteris su šarvais, bet dabar tai – oficialu. Seras Davidas Beckhamas! Koks neįtikėtinas įvertinimas. Be galo tavimi didžiuojuosi – dėl tavo atsidavimo darbui, šaliai, šeimai ir aistrai, kuria dalijiesi su visais. Labiausiai didžiuojuosi, kad galiu tave vadinti savu. Myliu tave be galo.“

REKLAMA

Nors Victoria nuo šiol neoficialiai vadinama Lady Beckham, jų keturi vaikai titulo negaus. Kaip paaiškino karališkasis komentatorius Richardas Fitzwilliamsas, riterio titulas nėra paveldimas, tad garbė suteikiama tik pačiam Davidui ir jo žmonai pagal tradicijas, rašo mirror.co.uk. 

 

Kelias iki titulo – su iššūkiais

D. Beckhamo kelias į riterio titulą nebuvo lengvas. Daugiau nei dešimtmetį jo vardas vis pasirodydavo tarp kandidatų, tačiau apdovanojimo jis nesulaukdavo.

REKLAMA
REKLAMA

Manoma, kad procesą galėjo pristabdyti senas mokesčių vengimo skandalas – 2007 m. D. Beckhamas, kartu su kitais žinomais asmenimis, buvo investavęs į filmų kompaniją, kurią vėliau tyrė Didžiosios Britanijos mokesčių institucijos. Nors byla užsitęsė, D. Beckhamas galiausiai atsitiesė ir toliau aktyviai dirbo su labdaros projektais, ypač vaikų ir sporto srityse.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vindsoro pilyje D. Beckhamas, vilkėdamas specialiai šiai progai Victorios sukurtą kostiumą, priklaupė ant dešinės kelio pusės, kol karalius palietė jo pečius kardu – pagal seną britų tradiciją.

Stebint šeimai, Davidas šypsojosi ir vos sulaikė jaudulį.

„Tai diena, apie kurią svajojau daugelį metų“, – sakė jis po ceremonijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų