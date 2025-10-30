Iš antro vaikelio besilaukiančios Ievos Dūdaitės – netikėtas žingsnis

„Baimė yra benzinas“ yra pirmasis singlas iš lapkričio mėnesį dienos šviesą išvysiančio ketvirtojo I. Dūdaitės albumo. Naująjį kūrinį prodiusavo gerai žinomas kompozitorius ir prodiuseris Gytis Valickas. Pianistė atskleidžia, kad dainoje užkoduota žinutė ragina baimės jausmą pasitelkti motyvacijai veikti ir siekti daugiau, o ne leisti jai mūsų sukaustyti.
„Karjeroje ir gyvenime turėjau ne vieną sunkų momentą, kai nuoširdžiai bijojau ir abejojau, bet su laiku išmokau, kad baimė iš savęs nėra blogas dalykas ir bijoti normalu. Supratau, kad svarbiausia neleisti, kad tai mus užvaldytų ir tuomet baimę galime paversti tuo kuru, tuo benzinu, kuris varo mūsų vidinį variklį“, – dainos pavadinimo reikšmę atskleidžia I. Dūdaitė.
Ieva Dūdaitė – „Baimė yra benzinas“:
Pianistei ilgai reperio ieškoti neprireikė
Pianistė teigia, kad jau kurdama muziką ir rašydama žodžius, žinojo, kad jį atlikti siūlys savo seseriai, vokalistei Marijai ir ieškojo, kas galėtų atlikti repo dalį. Būtent tuo metu jos scenos bendražygis DJ Mamania rekomendavo sparčiai populiarėjantį reperį Kamuza.
„Kai savo aplinkoje pradėjau domėtis, kas norėtų ir galėtų atlikti repo partiją šioje dainoje – DJ Mamania ir dar du kiti žmonės iškart pasiūlė parašyti Norbertui. Visi jie sakė, kad jis labai talentingas ir perspektyvus, o daugiau pasidomėjusi supratau, kad tai visiška tiesa, todėl kaip mat su juo susisiekiau ir dabar turime bendrą dainą“, – sako I. Dūdaitė.
Unikalų repo, vokalo ir fortepijono derinį kūrinyje „Baimė yra benzinas“ sunku įstatyti į vieno muzikos žanro rėmus, tačiau nuo mažens fortepijonu skambinanti I. Dūdaitė teigia, kad to daryti net ir nereikia, nes jos misija – parodyti šio instrumento įvairiapusiškumą.
„Manau, kad fortepijonas yra pats universaliausias instrumentas pasaulyje, pranokstantis net limitų turintį žmogaus balsą. 88 klavišai, kuriais gali sugroti bet kokią melodiją ir atlikti muziką, kokią atlieka orkestras. Ar tai būtų repas, ar popsas, ar klasika, nenoriu savęs ir savo kūrybos statyti į jokius rėmus – tegul už mane kalba muzika“, – priduria pianistė.
Netrukus naują albumą išleisianti I. Dūdaitė šią savaitę pradėjo didžiausią karjeroje solinį turą po Lietuvą „Magiškasis Piano“, kurio metu aplankys net 11 šalies miestų ir miestelių. Lapkritį pianistė pasirodys Birštone, Ukmergėje, Šiauliuose, Utenoje, Jurbarke, Telšiuose, Kretingoje, Panevėžyje, Tauragėje ir Šilutėje. Visų renginių bilietus platina „Bilietai.lt“.
