Atlikėjos Vashos dukros gyvenime – ypatinga diena: į anūkę kreipėsi ir Viktorija

Gabrielė Grygolaitytė-Vasha savo socialiniuose tinkluose pasidalino dukros Adrijos gimtadienio ryto kadrais. Jais moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Atlikėjos Vashos dukros gyvenime – ypatinga diena
Gabrielė pasidalinusi gimtadienio ryto kadrais, rašo:
„Šiandien viena gražiausių dienų metuose! Mano super mergaitei 9!
Rytas kaip visada prasidėjo tradiciškai su pyragėliu ryte, o žadintuvą pakeitė mūsų rytinis „su gimimo diena”. Diena dar tik prasidėjo! Tikiu, ji tau bus nepaprasta!“
Komentaruose Adrijai pasipylė sveikinimai.
Anūkę sveikino ir Viktorija: „Valioo!!!!! Sveikinimai mano dovanėlei!!!“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!