TV3 naujienos > Žmonės

Atlikėjos Vashos dukros gyvenime – ypatinga diena: į anūkę kreipėsi ir Viktorija

2025-10-23 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 10:25

Žinoma nuomonės formuotoja, atlikėja Gabrielė Grygolaitytė-Vasha savo socialiniuose tinkluose ketvirtadienio rytą pasidalijo ypatinga proga. Dainininkės dukra Adrija spalio 23-ąją dieną švenčia savo 9-ąjį gimtadienį. 

3

Gabrielė Grygolaitytė-Vasha savo socialiniuose tinkluose pasidalino dukros Adrijos gimtadienio ryto kadrais. Jais moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Gabrielė Grygolaitytė-Vasha: Adrijos gimtadienis
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gabrielė Grygolaitytė-Vasha: Adrijos gimtadienis

Atlikėjos Vashos dukros gyvenime – ypatinga diena

Gabrielė pasidalinusi gimtadienio ryto kadrais, rašo:

„Šiandien viena gražiausių dienų metuose! Mano super mergaitei 9!

Rytas kaip visada prasidėjo tradiciškai su pyragėliu ryte, o žadintuvą pakeitė mūsų rytinis „su gimimo diena”. Diena dar tik prasidėjo! Tikiu, ji tau bus nepaprasta!“

Komentaruose Adrijai pasipylė sveikinimai.

Anūkę sveikino ir Viktorija: „Valioo!!!!! Sveikinimai mano dovanėlei!!!“

