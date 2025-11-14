Norvegijos rinktinė dominavo prieš Estiją ir nuo Pasaulio taurės juos skiria formalumas

Ketvirtadienį Norvegijos atstovai 4:1 sutriuškino estus ir pratęsė tobulą žygį atrankoje.
Dubliai antrajame kėlinyje pasižymėjo du Norvegijos puolimo lyderiai: Alexanderis Sorlothas ir Erlingas Haalandas. Visi 4 įvarčiai krito per 12 minučių atkarpą.
Estams įvartį pelnė Robis Saarma.
Kitose grupės rungtynėse Italija rungtynių pabaigoje palaužė Moldovą ir laimėjo rungtynes 2:0.
Varžovų gynybą Italijos atstovai pralaužė tik 88-ąją minutę po Gianluca Mancini įvarčio, o per pridėtą laiką pranašumą įtvirtino Francesco Esposito.
Nepaisant pergalės Italijos rinktinė šansų grupėje užimti praktiškai nebeturi. Jiems paskutines rungtynes prieš Norvegiją reikėtų laimėti 9 įvarčių skirtumu.
