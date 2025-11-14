 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Norvegijos rinktinė dominavo prieš Estiją ir nuo Pasaulio taurės juos skiria formalumas

2025-11-14 00:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 00:49

Norvegijos rinktinė praktiškai užsitikrino vietą Pasaulio taurėje.

Norvegijos futbolo rinktinė | Scanpix nuotr.

Norvegijos rinktinė praktiškai užsitikrino vietą Pasaulio taurėje.

0

Ketvirtadienį Norvegijos atstovai 4:1 sutriuškino estus ir pratęsė tobulą žygį atrankoje.

Dubliai antrajame kėlinyje pasižymėjo du Norvegijos puolimo lyderiai: Alexanderis Sorlothas ir Erlingas Haalandas. Visi 4 įvarčiai krito per 12 minučių atkarpą.

Estams įvartį pelnė Robis Saarma.

Kitose grupės rungtynėse Italija rungtynių pabaigoje palaužė Moldovą ir laimėjo rungtynes 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Varžovų gynybą Italijos atstovai pralaužė tik 88-ąją minutę po Gianluca Mancini įvarčio, o per pridėtą laiką pranašumą įtvirtino Francesco Esposito.

Nepaisant pergalės Italijos rinktinė šansų grupėje užimti praktiškai nebeturi. Jiems paskutines rungtynes prieš Norvegiją reikėtų laimėti 9 įvarčių skirtumu.

