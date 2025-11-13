 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Anglijos futbolo rinktinė iškovojo dar vieną pergalę atrankos varžybose

2025-11-13 23:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 23:48

Ir toliau nepriekaištingai atrankoje į 2026 metų pasaulio taurę žengia Anglija.

Anglijos futbolo rinktinė | Scanpix nuotr.

Ir toliau nepriekaištingai atrankoje į 2026 metų pasaulio taurę žengia Anglija.

REKLAMA
0

Thomaso Tuchelio vadovaujama komanda net ir po iškovoto bilieto nestabdo ir 2:0 nugalėjo Serbiją.

Šiose rungtynėse įvarčius Anglijos rinktinei pelnė „Arsenal“ nariai. 28-ąją minutę po blokuoto smūgio Bukayo Saka ore pagavo kamuolį ir nenuleisdamas jo ant žemės išvedė šeimininkus į priekį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jau paskutinę pagrindinio laiko minutę pasižymėjo ir Eberechis Eze. Jis greitoje atakoje gavo perdavimą ir nieko nelaukdamas pasiuntė kamuolį į viršutinį vartų kampą.

Anglai ne tik laimėjo visas 7 rungtynes bet ir pelnė 20 įvarčių patys nepraleisdami nė vieno.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų