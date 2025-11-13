Anglijos futbolo rinktinė iškovojo dar vieną pergalę atrankos varžybose

Thomaso Tuchelio vadovaujama komanda net ir po iškovoto bilieto nestabdo ir 2:0 nugalėjo Serbiją.
Šiose rungtynėse įvarčius Anglijos rinktinei pelnė „Arsenal“ nariai. 28-ąją minutę po blokuoto smūgio Bukayo Saka ore pagavo kamuolį ir nenuleisdamas jo ant žemės išvedė šeimininkus į priekį.
Jau paskutinę pagrindinio laiko minutę pasižymėjo ir Eberechis Eze. Jis greitoje atakoje gavo perdavimą ir nieko nelaukdamas pasiuntė kamuolį į viršutinį vartų kampą.
Anglai ne tik laimėjo visas 7 rungtynes bet ir pelnė 20 įvarčių patys nepraleisdami nė vieno.
