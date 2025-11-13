„Paris“ ekipa įspūdingu finišu nubraukė „Valencia“ pranašumą ir šventė pergalę

Susitikimas prasidėjo nerezultatyvia kova, o pirmaujanti komanda pirmajame kėlinyje keitėsi net kelis kartus. Pačioje ketvirčio pabaigoje „Paris“ susikūrė minimalų pranašumą – 15:14.
Antrajame kėlinyje jau gerokai solidesnė buvo „Valencia“, kuri po Omari Moore’o baudų jau turėjo dviženklį pranašumą – 31:21. Iki pat pertraukos svečiai dviženklę persvarą ir išsaugojo – 49:37.
Valensijos komanda trečiajame ketvirtyje po Dariuso Thompsono tritaškio pirmavo 61:46, tačiau kėlinį paryžiečiai užbaigė spurtu ir priartėjo – 66:71.
Lemiamo kėlinio metu komandoms vėl sunkiai sekėsi rinkti taškus, o po Justino Robinsono nesportinės pražangos svečiai pirmavo 79:74. Paryžiaus komanda artėjo (79:81), bet „Valencia“ surengė dvi iš eilės sėkmingas atakas – 86:79. Vis tik „Paris“ traukė N.Hifi (84:86), o netrukus gynėjas ir išvedė savo komandą į priekį – 87:86. Abi komandos klydo, o rungtynes tritaškiu uždarė S.Herrera – 90:86.
HFKZHXKZHDBZLHEHZLZ NADIR HIFI MAIS WHO ARE YOU MY G ?!??!?!?— Paris Basketball (@ParisBasketball) November 13, 2025
QT4 - 1’07@ParisBasketball 87@valenciabasket 86 pic.twitter.com/oTnlr3YDk1
Rungtynių pabaigoje Paryžiaus komanda laimėjo atkarpą 11:0 ir taip išplėšė pergalę.
„Paris“: Nadiras Hifi 17 (3/8 trit., 6 kld.), Derekas Willisas 15 (5 rez. per.), Sebastianas Herrera 13 (3/5 trit.), Daultonas Hommesas 11 .
„Valencia“: Kameronas Tayloras ir Dariusas Thompsonas (4 rez. per.) po 13, Josep Puerto 11, Nathanas Reuversas 10 , Omari Mooere’as 9.
