TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Paris“ ekipa įspūdingu finišu nubraukė „Valencia“ pranašumą ir šventė pergalę

2025-11-13 23:56 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-13 23:56

Eurolygoje pralaimėjimą patyrė Valensijos „Valencia" (6/5) ekipa, kuri išvykoje 86:90 (14:15, 35:22, 22:30, 15:23) nusileido Paryžiaus „Paris" (5/6) komandai.

N.Hifi pataikė svarbius metimus

Eurolygoje pralaimėjimą patyrė Valensijos „Valencia“ (6/5) ekipa, kuri išvykoje 86:90 (14:15, 35:22, 22:30, 15:23) nusileido Paryžiaus „Paris“ (5/6) komandai.

0

Susitikimas prasidėjo nerezultatyvia kova, o pirmaujanti komanda pirmajame kėlinyje keitėsi net kelis kartus. Pačioje ketvirčio pabaigoje „Paris“ susikūrė minimalų pranašumą – 15:14.

Antrajame kėlinyje jau gerokai solidesnė buvo „Valencia“, kuri po Omari Moore’o baudų jau turėjo dviženklį pranašumą – 31:21. Iki pat pertraukos svečiai dviženklę persvarą ir išsaugojo – 49:37.

Valensijos komanda trečiajame ketvirtyje po Dariuso Thompsono tritaškio pirmavo 61:46, tačiau kėlinį paryžiečiai užbaigė spurtu ir priartėjo – 66:71.

Lemiamo kėlinio metu komandoms vėl sunkiai sekėsi rinkti taškus, o po Justino Robinsono nesportinės pražangos svečiai pirmavo 79:74. Paryžiaus komanda artėjo (79:81), bet „Valencia“ surengė dvi iš eilės sėkmingas atakas – 86:79. Vis tik „Paris“ traukė N.Hifi (84:86), o netrukus gynėjas ir išvedė savo komandą į priekį – 87:86. Abi komandos klydo, o rungtynes tritaškiu uždarė S.Herrera – 90:86.

Rungtynių pabaigoje Paryžiaus komanda laimėjo atkarpą 11:0 ir taip išplėšė pergalę.

„Paris“: Nadiras Hifi 17 (3/8 trit., 6 kld.), Derekas Willisas 15 (5 rez. per.), Sebastianas Herrera 13 (3/5 trit.), Daultonas Hommesas 11 .

„Valencia“: Kameronas Tayloras ir Dariusas Thompsonas (4 rez. per.) po 13, Josep Puerto 11, Nathanas Reuversas 10 , Omari Mooere’as 9.

