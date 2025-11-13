Prancūzijos rinktinė užtikrintai įveikė Ukrainą ir iškovojo kelialapį į Pasaulio taurę

Penktose atrankos rungtynėse Prancūzijos atstovai lengvai 4:0 sutriuškino tiesioginius konkurentus Ukrainos futbolininkus.
Tiesa, kiek daugiau nei pusę rungtynių rezultatas išlygino lygus. Situaciją pakeitė tik 55-ąją minutę Kyliano Mbappe realizuotas baudinys.
Ukrainiečiai visiškai subyrėjo per paskutines 15 minučių. Jų metu įvarčius pelnė Michaelas Olise`as, K. Mbappe ir Hugo Ekitike.
Prancūzams šios rungtynės atnešė pirmą vietą ir tiesioginį kelialapį, o Ukrainos atstovai paskutiniame ture dėl galimybės varžytis atkrintamosiose varžybose kovos su Islandijos komanda.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!