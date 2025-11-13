 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas

Prancūzijos rinktinė užtikrintai įveikė Ukrainą ir iškovojo kelialapį į Pasaulio taurę

2025-11-13 23:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 23:57

Prancūzijos rinktinė pelnė kelialapį į kitų metų Pasaulio taurę.

Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.

Prancūzijos rinktinė pelnė kelialapį į kitų metų Pasaulio taurę.

REKLAMA
0

Penktose atrankos rungtynėse Prancūzijos atstovai lengvai 4:0 sutriuškino tiesioginius konkurentus Ukrainos futbolininkus.

Tiesa, kiek daugiau nei pusę rungtynių rezultatas išlygino lygus. Situaciją pakeitė tik 55-ąją minutę Kyliano Mbappe realizuotas baudinys.

Ukrainiečiai visiškai subyrėjo per paskutines 15 minučių. Jų metu įvarčius pelnė Michaelas Olise`as, K. Mbappe ir Hugo Ekitike.

Prancūzams šios rungtynės atnešė pirmą vietą ir tiesioginį kelialapį, o Ukrainos atstovai paskutiniame ture dėl galimybės varžytis atkrintamosiose varžybose kovos su Islandijos komanda.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų