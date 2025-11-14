 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Kauno Žalgiris“ ir Kerkezas suka skirtingais keliais

2025-11-14 13:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 13:38

2026-ųjų sezone FK „Kauno Žalgirio“ gretose sirgaliai neišvys šiemet su komanda Lietuvos čempionu tapusio Dejano Kerkezo. Pasibaigus kontraktui futbolininkas ieškosis naujos komandos.

Dejanas Kerkezas | zalgiris.lt nuotr.

2026-ųjų sezone FK „Kauno Žalgirio“ gretose sirgaliai neišvys šiemet su komanda Lietuvos čempionu tapusio Dejano Kerkezo. Pasibaigus kontraktui futbolininkas ieškosis naujos komandos.

REKLAMA
0

29-erių serbas prie komandos prisijungė jau pačioje pasiruošimo sezonui pabaigoje ir vietos startinėje komandos sudėtyje taip ir neišsikovojo.

Lietuvos čempionate futbolininkas į aikštę žengė aštuonis kartus, trejas rungtynes sužaidė LFF taurės turnyre, o UEFA Konferencijų lygos atrankoje pasirodė dviejuose susitikimuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš norėčiau padėkoti savo komandos draugams, treneriams, visiems darbuotojams bei sirgaliams. Laimėti pirmą klubo titulą istorijoje yra kažkas tokio, ką visada atsiminsiu ir vertinsiu. Tikiu, kad ateityje šis klubas bus dar sėkmingesnis“, – Žalgiris.lt atsisveikindamas tarė gynėjas.

„Kauno Žalgiris“ dėkoja futbolininkui už profesionalumą aikštėje ir už jos ribų bei linki sėkmės tolimesnėje karjeroje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų