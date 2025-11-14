Edgaro Jankausko mintys po kontrolinės dvikovos: „Akistata su gera, techniška komanda“

Rungtynių metu abi komandos susikūrė galimybių pasižymėti, tačiau įvarčių pelnyta nebuvo ir susitikimas baigėsi nulinėmis lygiosiomis.
Po dvikovos ją reziumavo Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas.
„Pergalės neiškovojome, bet tai buvo rungtynės, kuriose nepraleidome įvarčio, kuriose debiutavo nauji žaidėjai, kuriose turime rinktinėje sužaistų rungtynių rekordininką. Tai buvo labai kovingos, nors ir vadinamos draugiškomis, rungtynės. Akistata su geru varžovu, su labai techniška komanda.
Vien tai, kad jie italams sugebėjo įmušti keturis įvarčius, daug pasako apie jų atakuojantį potencialą. Manau, kad mes turėjome gerą pirmą kėlinį, antras buvo kiek sudėtingesnis, turėjome sunkesnę atkarpą, vyrams kainavo energijos ir jėgų atstovėti ją, bet tuo pačiu susikūrėme 3–4 progas įmušti įvartį. Manau, kad tai buvo naudingos rungtynės ir patirties prasme, ir pamatėme kitus žaidėjus, kurių nebuvo rinktinėje“, – kalbėjo treneris.
Pirmame kėlinyje lietuviai buvo aktyvesni, po pertraukos daugiau iniciatyva jau labiau priklausė svečiams.
„Rungtynėse būna tokių atkarpų, kur aplinkybės tampa labai sudėtingos. Manau, kad mes patys nesugebėjome tinkamai išsivalyti kamuolių iš baudos aikštelės, galbūt ramiau turėjome sužaisti su kamuoliu, numušti ritmą.
Manau, kad garbingai vyrai tą atkarpą atstovėjo, bet mane labai džiugina, ką mes norėjome šiandien sukurti atakoje. Prieš tai buvusiose rungtynėse per mažai keldavome pavojų varžovams, o šiandien turėjome konkrečias užduotis – užbaiginėti atakas, mušti į vartus, buvome arti įvarčio“, – akcentavo E. Jankauskas.
Aikštėje netrūko ir kovos, ir geltonų kortelių, o apie tai kalbėjo ir treneris.
„Tikrai neatrodo, kad tai [rungtynės] buvo kažkas draugiško, tokios ant ribos – grubumo, neleistinų pražangų, manau, tikrai ant tos plonos ribos ir buvo tos rungtynės, kuriose negalėjome nusileisti. Neatsakėme kažkokiais pertelkiniais veiksmais, bet turime priimti šiuos iššūkius ir žaisti tokį futbolą, kokį mums siūlo varžovai“, – mintimis dalinosi treneris.
Pirmadienį Amsterdame lietuviai baigs pasaulio čempionato atrankos ciklą rungtynėmis su Nyderlandais.
