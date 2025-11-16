Ancelotti atsiprašė „Arsenal“ dėl Gabrielio patirtos traumos draugiškose rungtynėse

„Nežinau, bet jis turėjo problemų su atitraukiamuoju raumeniu. Medicinos personalas jį ištirs. Labai dėl to atsiprašome, esame labai nusivylę, kai žaidėjai patiria traumas. Tikiuosi, kad greitai ir gerai pasveiks“, – apmaudo neslėpė strategas.
Kiek anksčiau vietą pasaulio futbolo čempionate užsitikrinusi Brazilija tarptautinės pertraukos metu sužaidė draugiškas rungtynes. Jų metu Gabrielis sužaidus valandą buvo priverstas palikti aikštę, vietoje jo susitikime pasirodė Wesley Franca.
Brazilija draugiškose rungtynėse šventė pergalę rezultatu 2:0. Pergalę padovanojo Estevao ir Casemiro pelnyti įvarčiai.
„Arsenal“ vėliau sulaukė dar vienos blogos žinios po to, kai Riccardo Calafiori dėl traumos buvo priverstas palikti Italijos rinktinę.
