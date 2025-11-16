„Anadolu Efes“ po atkaklios kovos krito Turkijos lygoje

Likus 8 sekundėms J.Loydas tritaškiu mažino skirtumą iki 2 taškų (72:74), tačiau baudas pataikė Tyleris Cavanaugh – 76:72. J.Loydas vėl realizavo tolimą metimą (75:76), tačiau baudas sumetė ir Trevionas Williamsas (78:75), o R.Šmito paskutinis bandymas jau buvo nesėkmingas.
Pralaimėjusiems J.Loydas pelnė 25 taškus (5/9 trit.) Ecanas Osmani surinko 22 (12 atk. kam.), Šehmusas Hazeras pridėjo 14 (4 rez. per.).
Nugalėtojams Malachi Flynnas įmetė 23 taškus (3/8 trit., 6 rez. per.), Calebas Homesley surinko (4/7 trit.), T.Cavanaugh ir T.Williamsas – po 14.
Eurolygoje „Anadolu Efes“ namie susitiks su Barselonos „Barcelona“ klubu.
