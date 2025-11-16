 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Anadolu Efes“ po atkaklios kovos krito Turkijos lygoje

2025-11-16 13:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 13:58

Turkijoje pralaimėjimą patyrė Stambulo „Anadolu Efes“ (6/2) komanda, kuri 75:78 (22:15, 18:26, 18:17, 17:20) nusileido to paties miesto „Bahčešehir“ (7/1) krepšininkams.

E.Osmani rinko dvigubą dublį

Turkijoje pralaimėjimą patyrė Stambulo „Anadolu Efes" (6/2) komanda, kuri 75:78 (22:15, 18:26, 18:17, 17:20) nusileido to paties miesto „Bahčešehir" (7/1) krepšininkams.

0

Likus 8 sekundėms J.Loydas tritaškiu mažino skirtumą iki 2 taškų (72:74), tačiau baudas pataikė Tyleris Cavanaugh – 76:72. J.Loydas vėl realizavo tolimą metimą (75:76), tačiau baudas sumetė ir Trevionas Williamsas (78:75), o R.Šmito paskutinis bandymas jau buvo nesėkmingas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pralaimėjusiems J.Loydas pelnė 25 taškus (5/9 trit.) Ecanas Osmani surinko 22 (12 atk. kam.), Šehmusas Hazeras pridėjo 14 (4 rez. per.).

Nugalėtojams Malachi Flynnas įmetė 23 taškus (3/8 trit., 6 rez. per.), Calebas Homesley surinko (4/7 trit.), T.Cavanaugh ir T.Williamsas – po 14.

Eurolygoje „Anadolu Efes“ namie susitiks su Barselonos „Barcelona“ klubu.

