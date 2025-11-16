Portugalijos rinktinė nusprendė išsiųsti Ronaldo namo po užsidirbtos raudonos kortelės

Tai reiškia, jog 40-metis futbolininkas nestebės Portugalijos rinktinės sekmadienį vyksiančio paskutinio čempionato atrankos susitikimo su Armėnija „Estadio do Dragao“ stadione.
C. Ronaldo komandos draugas Portugalijos rinktinėje Bruno Fernandesas pripažino, jog puolėjas padarė klaidą.
„Taip nutinka futbole. Ši akimirka jam brangiai kainavo. Jis žino, kad padarė klaidą. Deja, jis mums negalėjo padėti, tačiau tai nekeičia fakto, kad mes jau atsilikinėjome rungtynėse. Tai šiek tiek apsunkino situaciją, nes žaidėme su 10 žaidėjų ir neturėjome žaidėjo, kuris bet kurią akimirką galėtų pelnyti įvartį“, – kalbėjo B. Fernandesas.
Priminsime, jog C. Ronaldo smogė Airijos rinktinės gynėjui Dara O‘Shea alkūne. Iš pradžių teisėjas skyrė už šį veiksmą geltoną kortelę, tačiau paragintas peržiūrėti epizodą pakeitė sprendimą į raudoną kortelę. Tai buvo pirmoji portugalo raudona kortelė atstovaujant Portugalijos rinktinei per 226 sužaistas rungtynes, tuo tarpu atstovaudamas klubams iš aikštės buvo išvarytas 13 kartų.
Portugalijos rinktinė vis dar išlieka favorite tapti F grupės nugalėtoja ir užsitikrinti tiesioginį kelialapį į pasaulio čempionatą. Varžovė Armėnija pralaimėjo ketverias iš paskutinių penkerių žaistų pasaulio čempionato atrankos rungtynių.
