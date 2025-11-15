 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Nagelsmannas paaiškino, kodėl po pirmojo kėlinio su Liuksemburgu nešaukė ant auklėtinių

2025-11-15 19:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 19:17

Vokietijos rinktinės vyriausiasis treneris Julianas Nagelsmannas atskleidė, kodėl nešaukė ant savo auklėtinių po blankaus pasirodymo pasaulio čempionato atrankos rungtynių pirmajame kėlinyje su Liuksemburgu.

Julianas Nagelsmannas | Scanpix nuotr.

Julianas Nagelsmannas | Scanpix nuotr.

0

„Po pirmojo kėlinio uždaviau sau klausimą, kaip turėčiau elgtis. Jaučiu, kad komanda nesusitvarkys, jei elgsiuosi labai griežtai. Jei atvirai, mes visi norime kartu pasiekti sėkmę. Aš dar kartą pademonstravau kai kuriuos dalykus, sutelkdamas dėmesį į turinį. Taip pat iš anksto buvau paskelbęs, kad nekelsiu balso. Antroje rungtynių pusėje geriau įgyvendinome planą, bandydami laimėti naudodamiesi mūsų paruošta taktika.

Liuksemburgas mums sukėlė daug problemų, ypatingai per pirmąsias 30 minučių. Kartais buvo sunkiau nei galima tikėtis. Žaisdami šioje grupėje jaučiame spaudimą. Galiausiai, turime laimėti rungtynes. Tai yra labai svarbu, nes ugdo pasitikėjimą savimi. Dabar turime laimėti rungtynes pirmadienį, o tada galėsime aptarti visa kita“, – kalbėjo strategas.

Priminsime, jog Nicko Woltemade‘o pelnytas dublis padovanojo vokiečiams pergalę, o ši rinktinė ir toliau išlieka favorite užsitikrinti tiesioginį kelialapį iš A grupės į Pasaulio taurę.

 

