Šarlotėje – Hardeno pusšimčio taškų pasirodymas

J.Hardenas per 35 minutes pelnė 55 taškus (7/10 dvit., 10/16 trit., 11/14 baud.), atkovojo 3 kamuolius, 1 – perėmė, 2 – prarado, atliko 7 perdavimus, kartą prasižengė.
Tai vienuoliktas rezultatyviausias jo karjeros mačas NBA.
3 taškus pelniusiam Chrisui Paului tai atsisveikinimas su Šarlote – jis prieš mačą paskelbė, kad žaidžia paskutinį savo sezoną NBA.
Chris Paul checks in for his final game in Charlotte on his retirement tour 👏
„Hornets“ krito penktą sykį paeiliui.
Laimėtojams taip pat 18 taškų pelnė Ivica Zubacas (9 atk. kam., 6 rez. perd.), po 11 – Brookas Lopezas ir Kobe Sandersas, 10 – Johnas Collinsas (7 atk. kam.).
„Hornets“ 26 taškus įmetė Konas Knueppelas, 21 – Brandonas Milleris, 19 – Milesas Bridgesas, po 18 – Collinas Sextonas ir LaMelo Ballas.
55 POINTS FOR JAMES HARDEN 🤯 pic.twitter.com/0hFBeL60iD— NBA (@NBA) November 22, 2025
