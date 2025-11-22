 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Šarlotėje – Hardeno pusšimčio taškų pasirodymas

2025-11-22 23:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-22 23:08

Jamesas Hardenas žibėjo, o jo atstovaujama Los Andželo „Clippers“ (5/11) Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) svečiuose 131:116 (38:30, 24:27, 34:25, 35:34) susitvarkė su Šarlotės „Hornets“ (4/12).

J.Hardenas pelnė 55 taškus (Scanpix nuotr.)

Jamesas Hardenas žibėjo, o jo atstovaujama Los Andželo „Clippers“ (5/11) Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) svečiuose 131:116 (38:30, 24:27, 34:25, 35:34) susitvarkė su Šarlotės „Hornets“ (4/12).

REKLAMA
0

J.Hardenas per 35 minutes pelnė 55 taškus (7/10 dvit., 10/16 trit., 11/14 baud.), atkovojo 3 kamuolius, 1 – perėmė, 2 – prarado, atliko 7 perdavimus, kartą prasižengė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai vienuoliktas rezultatyviausias jo karjeros mačas NBA.

3 taškus pelniusiam Chrisui Paului tai atsisveikinimas su Šarlote – jis prieš mačą paskelbė, kad žaidžia paskutinį savo sezoną NBA.

REKLAMA
REKLAMA

„Hornets“ krito penktą sykį paeiliui.

Laimėtojams taip pat 18 taškų pelnė Ivica Zubacas (9 atk. kam., 6 rez. perd.), po 11 – Brookas Lopezas ir Kobe Sandersas, 10 – Johnas Collinsas (7 atk. kam.).

„Hornets“ 26 taškus įmetė Konas Knueppelas, 21 – Brandonas Milleris, 19 – Milesas Bridgesas, po 18 – Collinas Sextonas ir LaMelo Ballas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų