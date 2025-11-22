UFC: Armanas Carukijanas sutriuškino Daną Hookerį ir metė iššūkį Ilia Topuria

Armėnas yra UFC lengvo svorio kategorijos reitingo lyderis ir dabar dar labiau tikisi gauti titulinę kovą su dabartiniu UFC lengvo svorio kategorijos čempionu Ilia Topuria.
Nepaisant ilgos pertraukos, kurią dar labiau apsunkino trauma, kainavusi jam galimybę kovoti dėl titulo sausį, A. Carukijanas šeštadienį nė kiek nestrigo ir dominavo nuo pradžios iki pabaigos. Stovėsenoje A. Carukijanas atliko keletą labai solidžių smūgių, įskaitant smūgį keliu, kuris ankstyvame apsikeitime smūgiais neabejotinai sudrebino D. Hookerį.
Tačiau kai kova persikėlė ant grindų, A. Carukijanas parodė, kad jėgos buvo nelygios – jis talžė D. Hookerį išties žiauriais smūgiais rankomis ir alkūnėmis, kol galiausiai užfiksavo trikampį smaugimą rankomis ir privertė varžovą pasiduoti. Kova baigėsi antrame raunde praėjus 3 min. 34 sek., o A. Carukijanas pratęsė savo pergalių seriją iki penkių iš eilės.
November 22, 2025
„Jaučiuosi puikiai. Dėkoju Danui, nes dėl jo aš kovojau šiais metais, – po kovos sakė A. Carukijanas. – Vienintelis vyrukas, kuris norėjo su manimi kovoti. Ilia, jei tu čia, pirmyn. Yra tik vienas pretendentas numeris vienas, tai – Armanas Carukijanas. Visi žino, kad turiu kovoti dėl titulo. Esu pasiruošęs. Sausio pabaiga, atsiųskite man kontraktą, aš ten būsiu.
„Niekas negali manęs sustabdyti narve. Esu geriausias pasaulyje ir būsiu čempionas. Dirbu taip sunkiai, taip protingai, visą gyvenimą paskyriau šiam sportui ir šiandien tai atsiperka.“
Visi ženklai rodė, kad I. Topuria pirmą kartą savo čempiono titulą gins prieš Paddy Pimblettą 2026 m. pradžioje, tačiau jei tai neįvyks, A. Carukijanas neabejotinai pateikė svarių argumentų, kad būtent jis nusipelno kito šanso kovoti dėl titulo.
Visi turnyro rezultatai:
Armanas Carukijanas įveikė Daną Hookerį skausmingu veiksmu (trikampiu smaugimu rankomis) – 2 raundas, 3:34
Ianas Machado Garry įveikė Belalą Muhammadą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)
Volkanas Oezdemiras įveikė Alonzo Menifieldą nokautu (smūgiai rankomis) – 1 raundas, 1:27
Myktybekas Orolbajus įveikė Jacką Hermanssoną nokautu (smūgis ranka) – 1 raundas, 2:46
Waldo Cortesas-Acosta įveikė Šamilį Gazijevą nokautu (smūgis ranka) – 1 raundas, 1:22
Kyoji Horiguchi įveikė Tagirą Ulanbekovą skausmingu veiksmu (smaugimu iš nugaros) – 3 raundas, 2:18
Luke'as Riley įveikė Bogdaną Gradą nokautu (smūgiai rankomis) – 2 raundas, 0:30
Nicolas Dalby įveikė Saigidą Izagachmajevą skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)
Asu Almabajevas įveikė Alexą Perezą skausmingu veiksmu (giljotina) – 3 raundas, 0:22
Abdulas-Rachmanas Jachjajevas įveikė Rafaelį Cerqueirą skausmingu veiksmu (smaugimu iš nugaros) – 1 raundas, 0:33
Aleksandre'as Topuria įveikė Bekzatą Almachaną vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)
Ismailas Naurdijevas įveikė Ryaną Loderį nokautu (smūgis ranka) – 1 raundas, 1:26
Nurullo Alijevas įveikė Shemą Rocką vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)
Denzelis Freemanas įveikė Mareką Bujlo vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 29-28, 29-28)
