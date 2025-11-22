 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Įspūdinga: Ambrulevičius ir Reed pateko į „Grand Prix“ sezono finalą Japonijoje

2025-11-22 23:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 23:05

Helsinkyje (Suomija) šeštadienį baigėsi 6-asis šio sezono ISU „Grand Prix“ serijos dailiojo čiuožimo varžybų etapas. Po jo paaiškėjo visi sportininkai, patekę į finalinį sezono etapą.

Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius | Scanpix nuotr.

Helsinkyje (Suomija) šeštadienį baigėsi 6-asis šio sezono ISU „Grand Prix“ serijos dailiojo čiuožimo varžybų etapas. Po jo paaiškėjo visi sportininkai, patekę į finalinį sezono etapą.

0

Šokių ant ledo varžybose istorinį bilietą į finalinį etapą iškovojo Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed. Lietuvos pora surinko 24 įskaitinius taškus: 11 – už bronzą Prancūzijoje ir 13 – už sidabrą Kanadoje.

S. Ambrulevičius ir A. Reed, Emilea Zingas ir Vadymas Kolesnikas bei Marjorie Lajoie ir Zachary Lagha pelnė po 24 tšk. Visgi, pagal papildomus rodiklius Lietuvos pora aplenkė varžovus, užėmė 5-ą vietą bendroje įskaitoje ir pateko į finalinį etapą, kur startuos tik 6 geriausios sezono poros. Paskutinį kelialapį nugvelbė E. Zingas su V. Kolesniku, o M. Lajoie su Z. Lagha liko už borto. Dar žemiau su 22 tšk. liko dabartiniai Europos čempionai – Italijos atstovai Marco Fabbri ir Charlene Guignard.

Be minėtų porų į finalą pateko visas dailiojo čiuožimo žvaigždynas: Madison Chock ir Evanas Batesas, Laurence Fournier Beaudry ir Guillaume Cizeronas, Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas bei Piper Gilles ir Paulis Poirier.

Tiek pernai, tiek užpernai Lietuvos duetas liko tarp atsarginių finalinio etapo porų.

Finalinis sezono etapas numatytas gruodžio 5-8 d. Nagojoje (Japonija).

