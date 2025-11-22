Įspūdinga: Ambrulevičius ir Reed pateko į „Grand Prix“ sezono finalą Japonijoje

Šokių ant ledo varžybose istorinį bilietą į finalinį etapą iškovojo Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed. Lietuvos pora surinko 24 įskaitinius taškus: 11 – už bronzą Prancūzijoje ir 13 – už sidabrą Kanadoje.
S. Ambrulevičius ir A. Reed, Emilea Zingas ir Vadymas Kolesnikas bei Marjorie Lajoie ir Zachary Lagha pelnė po 24 tšk. Visgi, pagal papildomus rodiklius Lietuvos pora aplenkė varžovus, užėmė 5-ą vietą bendroje įskaitoje ir pateko į finalinį etapą, kur startuos tik 6 geriausios sezono poros. Paskutinį kelialapį nugvelbė E. Zingas su V. Kolesniku, o M. Lajoie su Z. Lagha liko už borto. Dar žemiau su 22 tšk. liko dabartiniai Europos čempionai – Italijos atstovai Marco Fabbri ir Charlene Guignard.
Be minėtų porų į finalą pateko visas dailiojo čiuožimo žvaigždynas: Madison Chock ir Evanas Batesas, Laurence Fournier Beaudry ir Guillaume Cizeronas, Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas bei Piper Gilles ir Paulis Poirier.
#GPFigure Final DANCE qualifiers + substitutes— Jackie Wong (@rockerskating) November 22, 2025
Q1 Chock/Bates 30
Q2 Fournier Beaudry/Cizeron 30
Q3 Fear/Gibson 28
Q4 Gilles/Poirier 28
Q5 Reed/Ambrulevicius 24
Q6 Zingas/Kolesnik 24
-
S1 Lajoie/Lagha 24
S2 Guignard/Fabbri 22
S3 Lopareva/Brissaud 22https://t.co/icJ4qHGkAt pic.twitter.com/L8rynrwgJz
Tiek pernai, tiek užpernai Lietuvos duetas liko tarp atsarginių finalinio etapo porų.
Finalinis sezono etapas numatytas gruodžio 5-8 d. Nagojoje (Japonija).
