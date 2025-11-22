 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC: Naglio Kanišausko komandos narys greičiau nei per 2 minutes nokautavo varžovą

2025-11-22 22:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 22:39

Šeštadienį Katare vykusiame UFC mišrių kovos menų (MMA) turnyre įspūdingą pergalę iškovojo Naglio Kanišausko komandos narys Volkanas Oezdemiras (21-8 MMA, 9-7 UFC), kuris pussunkio svorio kategorijos kovoje vos per min. 27 sek. nokautavo Alonzo Menifieldą.

Kovos akimirka | „Stop“ kadras

0

V. Oezdemiras nieko nelaukė ir iškart puolė A. Menifieldą, išnaudodamas savo ilgesnes rankas bei paleisdamas greitas kombinacijas. Privertęs A. Menifieldą trauktis, V. Oezdemiras atliko šuolį smūgiuodamas keliu, kuris pasiekė tikslą ir tapo pabaigos pradžia.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V. Oezdemiras paleido seriją smūgių, kuriuos užbaigė galingu kairės rankos smūgiu, galutinai parbloškusiu A. Menifieldą ant žemės.

„Tiesą sakant, norėjau atlikti daug smūgių, – apie savo pergalę sakė V. Oezdemiras. – Šįkart norėjau pademonstruoti skaičius. Kombinacija niekada neturėjo sustoti, ir štai kas nutiko.

Mano tikslas yra diržas. Visada noriu pasiekti viršūnę. Dabar noriu grįžti į geriausiųjų penketuką, ten įsitvirtinti ir gauti progą kovoti dėl titulo.“

Nuolatinis pretendentas 205 svarų (93,0 kg) kategorijoje V. Oezdemiras kritikavo savo pasirodymą prieš Carlosą Ulbergą, kai atlikinėjo tik pavienius smūgius ir nejungė jų į kombinacijas.

Tai akivaizdžiai pasikeitė šioje kovoje, kai jis visiškai užgožė A. Menifieldą savo triuškinančia smūgių kruša.

V. Oezdemiras savo paskutinėse keturiose kovose pasiekė 3 pergales ir patyrė 1 pralaimėjimą bei įrodė, kad vis dar yra jėga, su kuria reikia skaitytis pussunkio svorio kategorijoje.

V. Oezdemiras su N. Kanišausku treniruojasi Švedijoje „Allstars Training Center“ klube.

Visi turnyro rezultatai: 

Armanas Carukijanas įveikė Daną Hookerį skausmingu veiksmu (trikampiu smaugimu rankomis) – 2 raundas, 3:34

Ianas Machado Garry įveikė Belalą Muhammadą vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)

Volkanas Oezdemiras įveikė Alonzo Menifieldą nokautu (smūgiai rankomis) – 1 raundas, 1:27

Myktybekas Orolbajus įveikė Jacką Hermanssoną nokautu (smūgis ranka) – 1 raundas, 2:46

Waldo Cortesas-Acosta įveikė Šamilį Gazijevą nokautu (smūgis ranka) – 1 raundas, 1:22

Kyoji Horiguchi įveikė Tagirą Ulanbekovą skausmingu veiksmu (smaugimu iš nugaros) – 3 raundas, 2:18

Luke'as Riley įveikė Bogdaną Gradą nokautu (smūgiai rankomis) – 2 raundas, 0:30

Nicolas Dalby įveikė Saigidą Izagachmajevą skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28)

Asu Almabajevas įveikė Alexą Perezą skausmingu veiksmu (giljotina) – 3 raundas, 0:22

Abdulas-Rachmanas Jachjajevas įveikė Rafaelį Cerqueirą skausmingu veiksmu (smaugimu iš nugaros) – 1 raundas, 0:33

Aleksandre'as Topuria įveikė Bekzatą Almachaną vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28)

Ismailas Naurdijevas įveikė Ryaną Loderį nokautu (smūgis ranka) – 1 raundas, 1:26

Nurullo Alijevas įveikė Shemą Rocką vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 30-27)

Denzelis Freemanas įveikė Mareką Bujlo vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 29-28, 29-28)

