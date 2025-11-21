Carukijanas: „Jei nugalėtum Putiną, iš Rusijos nebeišvyktum“

A. Carukijanas gimė armėnų šeimoje, kuri tuo metu gyveno Sakartvele. Kai būsimam kovotojui tebuvo 3-eji, šeima persikėlė gyventi į Rusiją, kur A. Carukijanas ir augo. Visgi, jis nusprendė kautis po Armėnijos vėliava.
„Mano šaknys – armėniškos. Nebuvo nė vieno UFC kovotojo iš Armėnijos, todėl norėjau būti toks pirmasis. Taip, aš užaugau Rusijoje, praleidau čia praktiškai visą gyvenimą, bet atstovauju Armėnijai. Noriu, kad pasaulis sužinotų apie mūsų mažą valstybę“, – yra sakęs A. Carukijanas.
Armėnas yra UFC lengvo svorio kategorijos reitingo lyderis ir tikisi gauti titulinę kovą. D. Hookeris reitinge rikiuojasi 6-as.
Prieš kurį laiką buvo pasklidę gandai, kad A. Carukijano tėvas Nairi statybų versle susikrovė 100 mln. JAV dolerių turtą. Pats A. Carukijanas apie tokius skaičius nekalba, bet tikina, jog pinigus gali leisti pernelyg nesukdamas galvos.
„Žmonės man pavydi, nes turiu pinigų. Nėra taip, kad tų pinigų būtų beprotiškai daug, bet aš galiu gyventi gana laisvai ir daryti beveik viską, ko noriu. Negaliu tik nusipirkti tokių dalykų kaip privatus lėktuvas ar privati jachta“, – sakė kovotojas.
A. Carukijanas tikina, kad nuo 11-os metų tėvas jam mokėdavo algą už pagalbą versle, bet po kelių mėnesių armėnas suprato, jog labiau norėtų siekti sporto aukštumų, nei darbuotis statybų versle.
Prieš vieną iš turnyrų Nina Marie Daniele paklausė, kas yra įžymiausias žmogus A. Carukijano kontaktų sąraše, o armėnas atsakė, kad tai – Vladimiras Putinas. A. Carukijanas yra laimėjęs V. Putinui skirtą sambo turnyrą ir vėliau įsiamžino bendrai nuotraukai su šalies vadovu. Anot A. Carukijano, ta nuotrauka jam ne sykį padėjo – užteko ją parodyti kovotoją sustabdžiusiems policininkams ir jis neva iš karto buvo praleistas.
Viename iš interviu buvęs UFC čempionas Quintonas „Rampage“ Jacksonas kalbino A. Carukijaną ir svarstė, kas būtų, jei Rusijoje dziudo kovoje kas nors įveiktų V. Putiną.
„Jei nugalėtum Putiną, iš Rusijos nebeišvyktum“, – atsakė A. Carukijanas.
UFC turnyrą iš Kataro šeštadienį nuo 20 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
