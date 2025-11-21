 
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Skaičiai – įspūdingi: paaiškėjo, kiek Machačevas svėrė prieš žengdamas į „UFC 322“ narvą

2025-11-21 12:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 12:51

Niujorke vykusiame „UFC 322“ mišrių kovos menų turnyre antrosios svorio kategorijos čempiono diržą iškovojo 34-erių Islamas Machačevas (28-1 MMA, 17-1 UFC). Po keturių sėkmingų titulo gynimų lengvo svorio kategorijoje į pusvidutinį svorį perėjęs I. Machačevas visiškai dominavo prieš pirmą kartą titulą gynusį 29-erių Jacką Dellą Maddaleną (18-3 MMA, 8-1 UFC) ir iškovojęs pergalę teisėjų sprendimu (50-45, 50-45, 50-45) tapo vos 11-uoju kovotoju istorijoje, iškovojusiu bent dviejų svorio kategorijų čempiono diržus.

Islamas Machačevas | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

0

Nors I. Machačevas anksčiau kaudavosi žemesnėje svorio kategorijoje, jis tikrai neatrodė per smulkaus sudėjimo pusvidutiniam svoriui.

Neseniai „Anatomy of a Fighter“ laidoje buvo atskleista, kad I. Machačevas prieš žengdamas į „UFC 322“ narvą svėrė 189,4 svaro (85,91 kg). Tai reiškia, kad per paskutinę parą tarp svėrimų ir kovos dagestanietis priaugo net 19,4 svaro (8,8 kg).

J. Della Maddalena po pralaimėjimo buvo nekalbus ir tik visai neseniai parašė pirmą trumpą žinutę socialiniuose tinkluose.

„Ačiū, kad mane palaikote. Islamas yra vienas geriausių kovotojų ir nusipelnė pergalės. Aš iš to pasimokysiu ir judėsiu į priekį“, – rašė J. Della Maddalena.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

