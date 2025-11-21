Skaičiai – įspūdingi: paaiškėjo, kiek Machačevas svėrė prieš žengdamas į „UFC 322“ narvą

Nors I. Machačevas anksčiau kaudavosi žemesnėje svorio kategorijoje, jis tikrai neatrodė per smulkaus sudėjimo pusvidutiniam svoriui.
Neseniai „Anatomy of a Fighter“ laidoje buvo atskleista, kad I. Machačevas prieš žengdamas į „UFC 322“ narvą svėrė 189,4 svaro (85,91 kg). Tai reiškia, kad per paskutinę parą tarp svėrimų ir kovos dagestanietis priaugo net 19,4 svaro (8,8 kg).
Islam Makhachev weighed ~189.4 lbs on fight night against JDM 👀— Championship Rounds (@ChampRDS) November 19, 2025
(via @WillHarrisAOAF) pic.twitter.com/UXbGX1GH6Y
J. Della Maddalena po pralaimėjimo buvo nekalbus ir tik visai neseniai parašė pirmą trumpą žinutę socialiniuose tinkluose.
„Ačiū, kad mane palaikote. Islamas yra vienas geriausių kovotojų ir nusipelnė pergalės. Aš iš to pasimokysiu ir judėsiu į priekį“, – rašė J. Della Maddalena.
