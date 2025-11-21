 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Viltė Paulauskaitė skina pergales „Guatemala International Series“ badmintono turnyre

2025-11-21 10:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 10:38

Gvatemaloje vykstančiame BWF „International Series" kategorijos turnyre „Guatemala International Series 2025" dalyvauja ir lietuvė Viltė Paulauskaitė (BWF-243).

Viltė Paulauskaitė (Viktorijos Zonytės nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Gvatemaloje vykstančiame BWF „International Series“ kategorijos turnyre „Guatemala International Series 2025“ dalyvauja ir lietuvė Viltė Paulauskaitė (BWF-243).

0

Vienetų starte lietuvė 21:13, 21:16 nugalėjo Kanados atstovę Alishą Naik (BWF-254). Aštuntfinalyje V. Paulauskaitė 21:16, 22:20 pranoko JAV atstovaujančią Shraddhą Prakash Saranyą, o ketvirtfinalyje susitiks su meksikiete Vanessa Maricela Garcia Contreras (WTA-219).

Dvejetuose V. Paulauskaitė su Čekijos atstove Tallulah Sharleen van Coppenolle po burtų pateko tiesiai į pusfinalį. Ten jų varžovės paaiškės kiek vėliau.

BWF „International Series“ badmintono turnyro Gvatemaloje prizų fondą sudaro 5000 JAV dolerių.

Aukštesnio rango – BWF „International Challenge“ – turnyre Škotijoje „Scottish Open 2025“ už pagrindinio etapo borto liko abu lietuviai.

Vienetų kvalifikacijoje Danielius Beržanskis (BWF-733) iškrito paskutiniame – trečiame – rate, o Domas Pakšys (BWF-556) buvo eliminuotas antrajame rate. Dvejetų kvalifikacijoje lietuviai pralaimėjo pirmąjį mačą.

BWF „International Challenge“ serijos turnyro Škotijoje prizų fondą sudaro 17,5 tūkst. JAV dolerių.

