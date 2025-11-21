 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Prestižinėse ištvermės jojimo varžybose, kur finišuoja kas trečias, Zalieckienė – penkta

2025-11-21 12:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 12:14

Daugkartinė Lietuvos ištvermės jojimo čempionė Ugnė Zalieckienė praėjusią savaitę sėkmingai finišavo prestižinėse ištvermės jojimo varžybose Jordanijoje, Vadi Rumo dykumoje, kur rungėsi vieni stipriausių pasaulio atletų. Itin sudėtingoje ir vaizdingoje trasoje, kurią šįkart pavyko įveikti vos trečdaliui dalyvių, Lietuvė su vietine kumele Halawet Al Aga buvo penkta tarp 45-ių finišavusiųjų.

Hanan Osama Adel Hanieyeha nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Karališkosios Jordanijos Žirginio sporto federacijos organizuojamos „Al Hussein“ tarptautinės varžybos lapkričio 13-14 dienomis vyko itin vaizdingoje ir saugomoje Vadi Rumo teritorijoje. Daugiau kaip 74 tūkst. hektarų ploto akmenuota dykuma, dar vadinama Mėnulio slėniu, yra pripažintas kultūros ir gamtos pasaulio paveldo objektas.

„Tai unikali trasa tiek dėl gamtos grožio ir įspūdingų vaizdų, tiek dėl techninio sudėtingumo. Šioje vietovėje finišavimo procentas visada labai mažas, ir šios varžybos nebuvo išimtis – sėkmingai trasas įveikė apie trečdalis startavusiųjų. Šita trasa gana panaši į tą, kurią ruošiamės įveikti Pasaulio čempionate 2026-aisiais. Todėl man šios varžybos itin tinkamos pasiruošimui būsimoms Pasaulio pirmenybėms“, – sakė U. Zalieckienė.

Anot sportininkės, varžybų iššūkis buvo ir tai, kad jos jojamai kumelei tai buvo pirmoji 125 kilometrų trasa, tačiau būtent dėl to pasiektas rezultatas – penkta vieta – dar labiau džiugina.

„Dar vienas šių varžybų išskirtinumas – labai draugiški ir palaikantys dalyviai. Galima sakyti, kad Jordanijoje pajutau tikrąją ištvermės sporto dvasią, kai nėra susiskirstymo, atsiribojimo, kiekvienas supranta, kad dykumoje tu vienas – ne karys. Ir kad turi padėti kitam, nes kitą kartą kažkas padės tau. Buvo situacija, kai dėl įvykusio nesusikalbėjimo trasoje likau be savo komandos beveik visą ratą, o man ir mano kumelei padėjo visiškai svetimi žmonės. Tai labai žavi ir primena, koks šitas sportas unikalus“, – dalinosi U. Zalieckienė.

Ištvermės raitelė sakė, kad nors varžybos Jordanijoje buvo techniškai sudėtingos, džiugino galimybė grožėtis unikalaus kraštovaizdžio Vadi Rumo dykumos vaizdais.

„Pagrindinis žirgų patikrinimo punktas buvo įlankoje, tarp uolų. Palei tas uolas driekėsi ir visos pagrindinės varžybų trasos. Skirtingu paros akmenys atrodo vis kitaip, todėl atrodo, kad joji skirtingose vietose. Tai tikrai įspūdinga patirtis, kurią sunku perduoti žodžiais. Jodami šioje turistų itin lankomoje vietovėje galėjome stebėti vaizdus, dėl kurių žmonės į Vadi Rumą atvyksta iš viso pasaulio“, – įspūdžiais dalinosi atletė.

Prieš mėnesį Šamorine (Slovakija) vykusiose varžybose 140 km trasą įveikusi U. Zalieckienė pagerino asmeninį ir Lietuvos šios disciplinos greičio rekordą.

Kitąmet vyksiančiam Pasaulio ištvermės jojimo čempionatui besiruošianti sportininkė tikrą profesionalumą demonstravo ir šiemet vykusiame ištvermės jojimo Europos čempionate – vienintelė Lietuvos atstovė finišavo 16-ta iš 70-ties dalyvių.

Ištvermės jojimo sportininkė ir trenerė įsitikinusi, kad ateityje šios disciplinos raiteliai iš Lietuvos turi šansų užkopti ir ant nugalėtojų pakylos.

Pasaulio ištvermės jojimo čempionatui ruošiasi ir U. Zalieckienės mokinė Gabija Acutė.

