  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuvos svarsčių kilnojimo rovimo rungties čempionatas Kuršėnuose: daugiausiai taškų surinko Julius Optas

2025-11-20 18:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-20 18:41

Kuršėnuose vyko XXVII Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos rovimo rungties čempionatas.

LSKF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Kuršėnuose vyko XXVII Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos rovimo rungties čempionatas.

0

Vyrų varžybų čempionais tapo Robertas Laurinaitis, Tautvilas Liegis, Vladimir Kornejev, Gerardas Bairamovas, Justas Optas ir Julius Optas. Daugiausiai taškų – 776 – surinko Julius Optas. Jis svorio kategorijoje virš 95 kg net 194 kartus pakėlė 32 kg svarmenį.

Suaugusiųjų moterų svorio kategorijose nugalėtojomis tapo Rūta Sindikevičienė, Kotryna Visockaitė ir Danutė Šalkauskaitė. R. Sindikevičienė svorio kategorijoje iki 63 kg surinko 248 taškus – pakėlė 24 kg svarmenį 124 kartus.

Komandinėje įskaitoje Žemaitija ir „SK Bastilija“ surinko po 194 taškus. Trečią vietą užėmė „Kristalas“ su 180 tšk.

