Iš dizainerės Dianos Paukštytės – stulbinanti naujiena

Šiomis dienomis jau dvyliktąją autorinę kolekciją pristatanti dizainerė daugelį metų ištikima savo išskirtiniam braižui, kuriame darniai pinasi, regis, moderniems laikams neįprasti ir kontrastuojantys drabužio estetikos elementai – trapi romantika ir tamsioji mistika, tiesios minimalistinės linijos ir dramatiškas sluoksniavimas bei drapiravimas, pūsti, detalių gausūs asimetriški siluetai, taip pat ir atpažįstamos nuorodos į istorinį kostiumą bei praeitį, kurias D. Paukštytė klientėms siūlo stilizuoti ultramoderniais, futuristiniais aksesuarais. Be to, visuose žinomos mados dizainerės darbuose nuo seno dominuoja tas pats spalvynas – juoda, balta, raudona, rašoma pranešime spaudai.
Pristato kolekciją
Ne išimtis ir naujausia D. Paukštytės kolekcija, kurioje – 30 modelių, daugiausiai jos vizitine kortele tapusių suknelių, keli su jomis derantys paltai ir švarkai. Kolekcijos objektai kaip ir visuomet gausiai dekoruoti nėriniais ir puošniomis ažūrinėmis detalėmis, o šios kolekcijos išskirtinumu tapo ir dekoravimas dirbtiniu kailiu. Naujausius D. Paukštytės kūrinius gegužę jau galėjo pamatyti kasmečio ir didžiausio Lietuvoje mados festivalio „Mados infekcija“ žiūrovai, dabar kolekcijos modeliai pasiekė ir prekybą.
Visus dvyliktosios kolekcijos modelius įkvėpė neblėstantis dizainerės noras šaltinių kūrybai dairytis ne Instagrame, o istorijose apie ypatingas moteris, kurių gyvenimai šiandien apipinti legendomis ir net ne visada aišku, ar jos iš tikro egzistavo. Tačiau, sako D. Paukštytė, ją domina pats tokios laisvos, stiprios, pagal savo taisykles ir savo pasaulyje gyvenančios moters archetipas, kuriame organiškai dera švelnumas ir jėga, intuicija ir racionalumas, sielos grožis ir tamsus lyg šulinio gylis, bet svarbiausia – drąsa būti savimi.
„Ši kolekcija – tai pasakojimas apie moteris, užburiančias savo grožiu, jėga, laisve, mistine galia. Tokios moterys nepavaldžios laikmečiams ir epochoms, jų visada buvo, yra ir bus. Tai yra vidinė būsena, o ne istorinis personažas. Taip, įkvėpimo visada semiuosi iš praeities, istorijos, mitų, mene įamžintų moterų – iš deivių, karalienių, raganų, nes būtent jos mano galvoje labiausiai įkūnija tokią heroję, - savo kūrybos užkulisius praveria D. Paukštytė. – Iš tiesų, visos mes tokios iš prigimties esame, tik ne visos leidžiame šiai savo prigimčiai reikštis. Aš kuriu toms moterims, kurios ne tik sau tai leidžia, bet ir tuo mėgaujasi.“
Daugiau nei dešimtmetį kolekcijas kasmet pristatanti dizainerė sako, kad įkvėpimo šaltinių ji ieškanti nuolat, kaskart galvoje dėliodama vis naujų kūrinių eskizus. Anot jos, didžiausią kūrybinį impulsą naujausiai kolekcijai davė jos kelionė į Italijos sostinę Romą, kuri ją pribloškė savo didybe, puošnumu, karališko miesto aura, muziejuose pamatytais romėnų ir vėlesnių epochų meno šedevrais, gausybe praeities menininkų įamžintų moterų.
Tačiau idėjos kūrybai dizainerei ateina ne tik iš aplinkos, bet ir iš nuolatinio savęs tyrinėjimo ir savo vidinio balso lavinimo. „Turiu save įkvėpti ir nuolat papildyti galvoje esančių vaizdų ir minčių saugyklą, o tada likusį kūrybinį darbą padaro intuicija – visada kuriu jos vedama, išjungusi racionalųjį protą ir pasinerdama į emocinę dimensiją, – apie kūrybos procesą pasakoja D. Paukštytė. – Jau antri metai lankau meditacinius kursus, kuriuose ir mokomės išgirsti savo vidinį balsą, juo pasikliauti, leisti jam mus vesti. Kūryboje, o ir gyvenime taip pat, tai labai svarbu.“
Dizainerė neslepia savo susižavėjimo istoriniu kostiumu ir pripažįsta, kad ateityje norėtų sulaukti pasiūlymo sukurti kostiumus kinui, tačiau, pasak jos, labiausiai nudžiugtų, jeigu tai būtų ne tiesiog kostiuminė istorinė drama, o fantastinio žanro epas – toks kaip serialas „Sostų karai“ (HBO, 2011-2019 m. - past.).
„Fantastiniame žanre galėčiau realizuoti savo patirtį ir kūrybiškumą, savęs nevaržyti prisirišimu prie konkretaus istorinio laikmečio, nes tai stipriai apriboja fantaziją – privalai būti tikslus. O štai jeigu tai būtų įsivaizduojamas pasaulis – tarsi pažįstamas ir tuo pat metu visiškai naujas, kai to pasaulio gyventojai ir kaip jie atrodo kuriama tarsi nuo nulio – tada tai būtų didžiulis malonumas!“ - pasakoja D. Paukštytė, kurios kurti drabužiai ir fotosesijose kuriami juos dėvinčių moterų personažai visada atrodo atkeliavę iš kito – tarpinio ir paraleliai egzistuojančio pasaulio ir neapibrėžto laikmečio.
O štai kita dizainerės svajonė – rengti pasaulinio garso subkultūrų žvaidždes, ypatingos charizmos moteris ir savo laikmečio stiliaus ikonas – jau išsipildė su kaupu. Viena ištikimiausių D. Paukštytės kūrybos gerbėjų yra legendinės JAV roko grupės „Garbage“ vokalistė Shirley Manson, kuri pas tūkstantines minias išeina ir arenas visame pasaulyje drebina pasipuošusi lietuvės kurtomis suknelėmis.
Sh. Manson stilistai jau įsigijo ir dvi sukneles iš naujausios D. Paukštytės kolekcijos, vieną jų roko scenos deive dažnai vadinama dainininkė jau dėvėjo per neseniai vykusį grupės pasirodymą Las Vegase.
„Matyt, mano kūrinius dėvinčios moterys, nors ir gyvena šiame laikmetyje, visgi nori būti savo ypatingame pasaulyje, ir man malonu, kad mano rūbai ir kuriamas stilius joms padeda šiame pasaulyje jaustis savimi – nesvarbu, scena tai ar kasdienis gyvenimas“, – įsitikinusi D. Paukštytė.
Naujausią dizainerės kolekciją fotografavo jos ilgametis bendražygis, vienas garsiausių šalies mados fotografų Vaidas Jokubauska
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!