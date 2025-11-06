Išvydę, su kokiais drabužiais gatvėje pasirodė Kanye Westo žmona, liko šokiruoti: „Baisu žiūrėti“

Praėjusią savaitę Bianca po mėnesio pertraukos sugrįžo į socialinius tinklus, paskelbdama nuotraukas su gerokai santūresniu įvaizdžiu, nei įprasta. Tačiau vos po kelių dienų ji vėl buvo nufotografuota gatvėse, šįkart pasirinkusi violetinio atspalvio ir kūno spalvos bodį, kurį derino su metalinės purpurinės spalvos liemenėle ir baltais apatiniais.
Bianca, kuri gimė ir augo Melburne kartu su dviem seserimis, tądien leido laiką su mama Alexandra ir viena iš seserų. Moterų kompanija buvo pastebėta užsukusi į kosmetikos parduotuvę „Mecca“, o vėliau – vaikštinėjanti miesto centre, rašo portalas „Metro“.
Šeimos diena – bet stilius nepasikeitė
Skirtingai nei įprasta, paparacų nuotraukose Bianca atrodė pakiliai nusiteikusi – kelis kartus nusišypsojo, nors dažniausiai viešumoje atrodo gana rimta. Tuo metu jos sesuo Angelina vilkėjo juodą korseto stiliaus viršų, o kitos šeimos narės, įskaitant mamą, buvo pasirinkusios kuklesnius, ilgomis rankovėmis drabužius, tinkamus debesuotam Melburno orui.
Socialiniuose tinkluose šis B. Censori įvaizdis jau spėjo įžiebti diskusijas.
„Tarsi ką tik išlipusi iš lovos“,– rašė vienas internautas.
„Kodėl ji taip elgiasi?“ – svarstė kitas.
„Baisu žiūrėti“, – pridūrė trečias.
Bianca buvo pastebėta pirmadienį išvykstanti iš Melburno oro uosto po ilgos kelionės iš Los Andželo. Tai jau antrasis kartas per trejus metus, kai ji lankosi Australijoje po santuokos su Kanye Westu. Nors reperio šalia nebuvo, Bianca vis dar dėvėjo vestuvinį žiedą.
Pastarosiomis dienomis B. Censori savo „Instagram“ paskyroje užsiminė apie naujo prekės ženklo paleidimą – ji dalijosi nuotraukomis, kuriose vilki apatinius, manoma, sukurtus jos pačios.
„Bianca Censori“ vardu pavadinta kolekcija turėtų pasirodyti gruodžio 11-ąją, o joje bus pristatyta liemenėlių, apatinių, pėdkelnių linija.
