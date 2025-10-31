Šią karališkos šeimos narę vadina stilingiausia iš visų: tai ne Kate Middleton

Ji pademonstravo britišką eleganciją avėdama stilingus „Dune London“ batus, o jos įvaizdį galima lengvai atkurti ir kitoms mados mėgėjoms, rašoma express.co.uk.
Karalienė Camilla dar kartą įrodė, kodėl ji laikoma viena iš geriausią stilių turinčių karališkosios šeimos narių – jos apranga tapo nepriekaištingu rudens elegancijos pavyzdžiu.
Karališkas rudens įvaizdis
Savo naujausio vizito metu Camilla aplankė Korshamo ir Bromhamo bendruomenes. Ji vilkėjo perdirbtą kupranugario vilnos paltą, kurį sukūrė jos ilgametė bičiulė, britų dizainerė Anna Valentine.
Ji – ta pati dizainerė, kuri prieš daugiau nei du dešimtmečius siuvo jai vestuvinę suknelę santuokai su karaliumi Karoliu III.
Derinį karalienė derino su „Russell & Bromley“ ilgaauliais odiniais batais „Dressage“ ir elegantiška reljefine „Zeus + Dione“ rankine – abu šiuos aksesuarus ji nešioja jau nebe pirmą kartą.
Karalienės stiliaus filosofija
Camillos garderobo pasirinkimai nuosekliai atspindi jos mados filosofiją: kokybė svarbiau už kiekybę, o tradicijos – už trumpalaikes madas.
Ji mėgsta sodrius žemės tonus ir klasikinius drabužius – kaip ir velionė karalienė Elžbieta II.
Skirtingai nei kai kurie karališkosios šeimos nariai, kurie linkę į prabangos demonstravimą, Camillos stilius – santūrus ir elegantiškas pats iš savęs.
Kokių stiliaus pamokų galima pasimokyti iš karalienės?
Norint į savo garderobą įtraukti šiek tiek karališkos elegancijos pakanka kelių pagrindinių detalių. Pradėkite nuo kupranugario vilnos (ar panašaus atspalvio) palto – tai amžinas klasikinio stiliaus pagrindas, kuris akimirksniu perkelia į aukštesnį lygmenį net paprasčiausią aprangą.
Priderinkite neutralios spalvos odinius aukštakulnius ar aulinius batus bei odinę rankinę – taip sukursite išskirtinį, bet subtilų karališką įvaizdį.
Galiausiai rinkitės klasikinius, bet akį traukiančius aksesuarus – auskarus ar kaklo papuošalą, suteikiančius jūsų stiliui karališko žavesio.
