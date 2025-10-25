Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Ar kada susimąstėte, kam reikalinga kišenėlė kelnaitėse? Atsakymas nustebins daugelį

2025-10-25 19:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 19:20

Kas iš mūsų bent kartą nebuvo pastebėję keistos „kišenėlės“ moteriškų apatinių viduje? Daug metų šis drabužių dizaino elementas kėlė klausimų ir spėlionių, o socialiniuose tinkluose netrūko teorijų apie jo paskirtį. Galiausiai paslaptis atskleista – ir paaiškėjo, kad atsakymas visai paprastas.

Kišenėlė apatinėse kelnaitėse (nuotr. stop kadras)

Kas iš mūsų bent kartą nebuvo pastebėję keistos „kišenėlės" moteriškų apatinių viduje? Daug metų šis drabužių dizaino elementas kėlė klausimų ir spėlionių, o socialiniuose tinkluose netrūko teorijų apie jo paskirtį. Galiausiai paslaptis atskleista – ir paaiškėjo, kad atsakymas visai paprastas.

3

Kaip rašo naujienų portalas „UNILAD“, moterų apatiniuose esantis papildomas audinio sluoksnis vadinamas „gusset“ – tai specialus medvilninis įsiuvas, skirtas palaikyti higieną ir komfortą. Jis padeda odai kvėpuoti, apsaugo nuo drėgmės bei diskomforto, o taip pat pailgina apatinių tarnavimo laiką.

„Kišenėlė“ moteriškuose apatiniuose

„Šis papildomas audinio gabalėlis sustiprina vietą, kuri greičiausiai dėvisi, sulaiko drėgmę ir padeda išvengti odos sudirgimo“, – aiškina „Cheeky Wipes“ prekės ženklas.

Nors kai kurios moterys internete juokaudavo, kad „kišenėlė“ galbūt skirta paslėpti smulkmenas ar tamponus, iš tiesų tai – praktinis sprendimas, turintis ilgą istoriją drabužių gamyboje.

Tiesa, ne visose kelnaitėse šis įsiuvas yra visiškai užsiūtas – kartais jo priekinė pusė lieka atvira. Tokį sprendimą gamintojai renkasi siekdami supaprastinti siuvimo procesą ir sutaupyti laiko.

Apatinio trikotažo gamintojas „Leonisa“ priduria, kad ši detalė būdinga beveik visų tipų moteriškiems apatiniams – nuo klasikinio kirpimo iki „stringų“ ar „bikini“. „Papildomas audinio sluoksnis stiprina siauriausią apatinio vietą ir užtikrina patogumą visos dienos metu“, – teigiama įmonės puslapyje.

Socialiniuose tinkluose kilo diskusijos

Socialiniuose tinkluose diskusijos apie šį atradimą netilo. „Visą gyvenimą dėvėjau apatinius ir niekada nesusimąsčiau, kam reikalinga ta kišenėlė!“ – rašė viena „X“ vartotoja. Kitos moterys juokavo, kad dabar galiausiai suprato, kodėl „kišenėlės“ niekam neprireikė kasdienybėje – nes tai visai ne kišenė, o būtina drabužio konstrukcijos dalis.

Taigi paslaptis, kuri ilgai kėlė klausimų, pagaliau atskleista – ši smulkmena nėra dekoratyvinė ar simbolinė, o tiesiog dar vienas įrodymas, kad mada ir funkcionalumas dažnai žengia išvien.

