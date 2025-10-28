„Vogue World 2025“ užkariavo Holivudą: podiumu žengė garsenybės

Gracie Abrams, pasipuošusi elegantiška bordo atspalvio „Chanel“ pavasario–vasaros 2026 m. kolekcijos suknele, scenoje „Paramount Pictures Studios“ teritorijoje atliko 1971 m. Carole King hitą I Feel the Earth Move bei savo paties dainą That’s So True iš 2024 m. albumo The Secret of Us, rašo eu.usatoday.com.
Finaliniame podiumo pasirodyme Doja Cat, ką tik išleidusi naują albumą Vie, žengė podiumu vilkėdama įspūdingą grandinėlių suknelę ir atliko pakeistą savo singlo Gorgeous versiją. Suknelę sukūrė Michaelas Schmidtas – ji įkvėpta Tiną Turner įvaizdžio iš 8-ojo dešimtmečio filmo Mad Max Beyond Thunderdome.
Diane Keaton
Renginio metu mados ir kino pasaulis susivienijo pagerbti aktorę Diane Keaton, mirusią spalio 11 d., sulaukusią 79-erių.
Per kelis dešimtmečius trukusią karjerą Keaton tapo žinoma dėl išskirtinio stiliaus pojūčio – ji drąsiai perrašė moteriškumo sampratą laisvais kostiuminiais kelnių siluetais ir prigludusiomis liemenėmis.
„Vogue World“ podiumu žengė modelis Besty Gaghan, kino režisieriaus Stepheno Gaghano dukra, vilkėdama Keaton įkvėptą kostiumą iš legendinio filmo Annie Hall.
Nicole Kidman, Kendall Jenner ir Dakota Johnson and „Vogue World“ podiumo
Renginyje netrūko žvaigždžių – Dakota Johnson pasirodė vilkėdama šviesiai rožinę „Valentino“ suknelę, puoštą siuvinėtais kriauklių motyvais, ir derino ją su minimalistine juoda rankine.
Aktorė Nicole Kidman uždarė šou – ji pasirodė su klasikine senosios Holivudo dvasios šukuosena ir juoda aukštu skeltuku suknia, lydima garsaus režisieriaus ir Moulin Rouge kūrėjo Bazo Luhrmanno.
Kendall Jenner, dalyvavusi tiek kaip žvaigždė, tiek kaip modelis, žengė podiumu vilkėdama flaperių stiliaus trikotažinį kostiumą, papildytą žuvies tinklo pėdkelnėmis, aukštakulniais ir specialiai sukurtu cilindru. Šis įvaizdis buvo duoklė filmui Moulin Rouge ir jame spindėjusiai Kidman.
Kas yra „Vogue World“?
„Vogue World“ – tai dalinai mados šou, dalinai koncertas ir labdaringas renginys, jungiantis miesto kultūrą su drąsia mados kūryba, kurią garsina Vogue puslapiai.
2025 m. Holivudo leidimas siekė paminėti „turtingą dialogą tarp kino ir mados“, todėl renginys perkeltas į kino pasaulio širdį – Tinseltown – ir skirtas pagerbti iškiliausius kino žanrus bei kostiumų kūrėjus.
