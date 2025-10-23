Kalendorius
Žmonės

Pamatę, kaip atrodo garsi manekenė ant podiumo, sunerimo: „Atrodė, kad tuoj nualps“

2025-10-23 16:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 16:55

Po pasirodymo „Victoria’s Secretmados šou, vykusio spalio 15 d., gerbėjai socialiniuose tinkluose ėmė reikšti susirūpinimą dėl 29-erių metų modelio Bellos Hadid būklės. Kai kurie teigė, kad ji atrodė „besistengianti išsilaikyti ant kojų“, kiti rašė: „Atrodė, kad tuoj nualps“.

Bella Hadid (Nuotr. SCANPIX)
6

Viena „TikTok“ vartotoja paskelbė vaizdo įrašą, kuriame klausė, kodėl modelis atrodė nuliūdusi ir pridūrė, jog atrodė, tarsi Hadid būtų norėjusi „verkti viso šou metu“. Moteris rašė: „Kas turi imtis veiksmų?“

Hadid į šį įrašą atsakė komentaru:

„Mergyt, man tą rytą prasidėjo mėnesinės, o po visos ligoninės istorijos dar neatgavau ištvermės, bet stengiausi iš visų jėgų! Ir aš tave myliu už tai, viskas gerai, prisiekiu!“

Podiumu Hadid žengė su dviem įvaizdžiais

Podiumu Hadid žengė su dviem skirtingais įvaizdžiais – pirmiausia vilkėjo raudoną apatinių komplektą su ilgu besiplaikstančiu apsiaustu, o vėliau – sidabrinį rinkinį su dideliais baltais angelo sparnais, rašo foxnews.com.

Gerbėjų susirūpinimas kilo praėjus vos mėnesiui po to, kai jos mama, buvusi „Tikrosios Beverli Hilso namų šeimininkės“ žvaigždė Yolanda Hadid, pranešė, kad dukra buvo paguldyta į ligoninę dėl Laimo ligos paūmėjimo. Ši neurologinė liga Hadid buvo diagnozuota 2013 metais.

„Aš be galo didžiuojuosi, kokia kovotoja tu esi. Tu nesi viena – pažadu būti šalia kiekviename žingsnyje, kad ir kiek laiko tai truks“, – rašė Yolanda emocingoje žinutėje.

„Ši liga mus parklupdė, bet mes visada atsistojame. Ir toliau kovosime už geresnes dienas. Tu esi išgyvensi“, – rašė mama.

Prie žinutės buvo pridėta kelių nuotraukų serija, kuriose Bella guli ligoninės lovoje, prijungta prie aparatų, ir glaudžiasi prie mamos. Pasak „Mayo Clinic“, Laimo liga – tai infekcija, kurią sukelia borrelia bakterijos, plintančios per erkės įkandimą.

Hadid jau anksčiau, 2023 m. rugpjūtį, atvirai pasakojo apie savo kovą su šia liga, kai socialiniuose tinkluose pasidalijo keliomis nuotraukomis iš gydymo laikotarpio.

„Gyventi tokioje būklėje, kai laikui bėgant vis blogėja, bandant padaryti laimingus save, šeimą ir visus, kurie mane palaiko, mane labai išsekino. Būti tokiai liūdnai ir sergančiai, kai aplink tiek daug palaimos, galimybių ir meilės – buvo turbūt pats painiausias jausmas pasaulyje,“ – rašė ji.

Modelis pridūrė, kad visa ši patirtis suformavo ją kaip asmenybę:

„Visata veikia pačiais skausmingiausiais, bet kartu gražiausiais būdais. Pažadu – atsitraukite, išlikite stiprūs, tikėkite savo keliu, gyvenkite savo tiesoje, ir debesys pamažu prasisklaidys.“

„Jaučiu begalinį dėkingumą gyvenimui – šie daugiau nei 100 gydymo dienų ir beveik 15 metų nematomo skausmo buvo to verti, jei tik galėsiu, Dievui leidus, iš visos širdies skleisti meilę ir būti tikra savimi.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

