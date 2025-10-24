Kirtis buvusiam „Victoria’s Secret“ modeliui: nepriėmė žengti podiumu

40-metė italų modelis, kuriai pernai buvo diagnozuotas kiaušidžių vėžys, o 2022 m. ji profilaktiškai pašalino abi krūtis po to, kai sužinojo turinti BRCA1 geną, savo istoriją papasakojo atvirame „Substack“ pokalbyje, rašo dailymail.com.
Balti, kadaise žengusi tais pačiais podiumais kaip Gisele Bündchen ar Adriana Lima, teigė, kad kreipėsi tiesiogiai į įmonės vadovus, norėdama atstovauti moterims, kovojančioms su liga ir kartu parodyti grožį bei pasitikėjimą savimi po gydymo.
„Aš pasiūliau „Victoria’s Secret“ leisti man eiti šių metų šou podiumu“, – rašė ji.
„Stoviu už kiekvieną moterį, kuri susiduria su vėžiu, bet vis tiek drįsta jaustis graži“, – tęsė moteris.
Įkvėpė socialinių tinklų įrašas
Modelį ši idėja aplankė, kai ji pamatė „Instagram“ įrašą apie tai, kad legendinis šou, ilgus metus garsėjęs savo „angelais“, sugrįš spalio 15 d. – tą pačią dieną, kai prieš metus ji pradėjo chemoterapijos kursą.
„Gyvenimas nekuria tokių sutapimų atsitiktinai“, – rašė Balti. – „Spalio 14-ąją švęsiu metus nuo pirmosios chemoterapijos. Spalio 15-ąją jūsų šou sugrįžta – krūties vėžio sąmoningumo mėnesį.“
Ji aprašė, kaip siuntė laiškus visiems, kam tik rado kontaktus – net per „LinkedIn“ – ir ragino „Victoria’s Secret“ įtraukti į šou vėžį įveikusias moteris, turinčias randų ar besimokančias priimti savo kūną iš naujo.
„Įtrauktis reiškia, kad tavo auditorija turi jaustis matoma“, – rašė Balti.
„Viena iš trijų moterų susidurs su vėžiu. Viena iš aštuonių – su krūties vėžiu. Tūkstančiai – su kiaušidžių vėžiu. Aš esu viena iš jų“, – tęsė ji.
Pirmą kartą „Victoria’s Secret“ podiumu dar 2005 metais
Balti, pirmąkart žengusi „Victoria’s Secret“ podiumu dar 2005-aisiais, teigė, kad ją įkvėpė naujosios kartos modeliai – Precious Lee, Ashley Graham bei translyčiai ir plius dydžio modeliai, kurie iš naujo apibrėžia grožio standartus.
„Aš – ne jauniausia ir ne sportiškiausia. Bet esu stipri, drąsi ir gyva – ir vis dar velniškai seksuali. Savo randus dėviu išdidžiai, o naujai ataugančius plaukus – su pasididžiavimu“, – rašė ji.
Ji pabrėžė, kad norėjo žengti ne dėl karjeros, o kad atstovautų milijonams moterų, kurių tapatybę ir pasitikėjimą savimi, kurį išbandė liga:
„Mano pasirodymas podiume būtų siuntęs žinutę: gyvenimas tęsiasi net ir po išbandymų. Tu nesi mažiau moteris. Tu esi visa. Tu esi graži. Tu esi nenugalima“.
Vis dėlto, anot Balti, įmonė mandagiai atsakė neigiamai: „Victoria’s Secret atsakė maloniai: Labai dėkojame, bet šiemet to padaryti nepavyks. Ir tai gerai – šou jau buvo suformuotas.“
Modelis teigė nejaučianti liūdesio – tik pasididžiavimą
„Padariau šį drąsų žingsnį, nes nuo tada, kai susirgau, jaučiu pareigą suteikti vilties moterims, sergančioms vėžiu, ir visiems, kurie mokosi gyventi iš naujo po sunkumų,“ rašė Balti.
„Vėžys mane išmokė, kad gyvenimas per trumpas nedrįsti – ir kad bandymas dar niekam nepakenkė“, – tesė ji.
2024 m. rugsėjį ji atskleidė savo trečios stadijos kiaušidžių vėžio diagnozę po to, kai dėl stiprių pilvo skausmų kreipėsi į ligoninę. „Tai buvo savaitė kupina baimės, skausmo ir ašarų,“ – rašė ji „Instagram“.
Balti baigė chemoterapiją sausį ir nuo to laiko aktyviai naudoja savo platformą kalbėti apie vėžį bei kūno priėmimą. Ji rodėsi televizijoje plika galva, viešai pasakojo apie savo operacijas ir sulaukė šimtų laiškų iš moterų bei vaikų, dėkojusių už drąsą.
„Kai šią žiemą vedžiau TV laidą, dariau tai be peruko,“ prisiminė ji. „Vaikai siuntė man piešinius, moterys rašė, kad pirmąkart išdrįso išeiti į gatvę be peruko.“
Savo ese ji užbaigė dėkingumu gydytojams, sekėjams ir net „Victoria’s Secret“. Ji pabrėžė, kad Krūtų rekonstrukcijos sąmoningumo diena (BRA Day) vyksta tą pačią savaitę kaip ir šou – simbolinis priminimas, kas iš tiesų padeda moterims pasveikti.
„Mes esame jūsų auditorija. Jūsų klientės. Jūsų seserys, motinos ir dukros,“ rašė Balti.„Ir mums būtų garbė pamatyti save atspindėtas – drąsias, gražias ir gyvas.“
