Karališkosios šeimos sodininkas ragina tai padaryti sode: rezultatas nustebins

Visi sodininkai nuolat ieško paprastų būdų pagražinti savo sodus – ypač tokių, kurie nereikalauja daug darbo ar pinigų, rašo mirror.co.uk.
Namų gamybos trąšos hortenzijoms
Hortenzijos jau seniai laikomos viena gražiausių gėlių rūšių Europoje: jų ryškiai mėlyni, violetiniai ir rausvi žiedai gali visiškai pakeisti bet kokio kiemo išvaizdą. Bet kaip pasiekti, kad jos visada atrodytų nepriekaištingai?
Buvęs karaliaus Karolio III sodininkas Jackas Stooksas atskleidė savo unikalų triuką, kaip išgauti ryškiai melsvą hortenzijų atspalvį. Bendradarbiaudamas su kavos prekės ženklu „Coffee Friend“, jis teigė, kad rudenį reikia į žemę įmaišyti šaukštelį kavos tirščių.
Jis paaiškino:
„Kava labai tinka rūgštį mėgstantiems augalams, pavyzdžiui, hortenzijoms. Jei norite tikrai mėlynų hortenzijų, tiesiog patręškite jas kavos tirščiais rudenį.“
Kiti panaudojimai kavos tirščiams
Jackas, daugiau nei dvidešimt metų dirbęs karaliaus rezidencijoje „Highgrove“, taip pat pridūrė, kad kava turi daugybę kitų panaudojimo būdų ne tik sode, bet ir namuose – pavyzdžiui, kaip natūrali priemonė nuo vabzdžių.
„Kavos tirščius galima laikyti dubenėliuose šalia lauko sėdimųjų vietų – jie padeda atbaidyti uodus“, – sako jis.
Be to, kava ne tik atbaido vabzdžius, bet ir pritraukia sliekus į dirvą, o tai itin naudinga sodo ekosistemai.
„Kavos tirščiai padeda pritraukti sliekus, kurie purena žemę ir gerina jos būklę“, – pridūrė buvęs karališkasis sodininkas.
Dar viena nauda – sutaupysite pinigų trąšoms, nes kava gali būti puikus jų pakaitalas.
„Kavos tirščiai veikia kaip natūrali trąša, turinti azoto, fosforo ir kalio. Juos galima berti tiesiog ant gėlių lysvių – po truputį paskirstant visame sode“, – pataria Jackas.
Jis dar priduria:
„Be to, kavos tirščius galima naudoti ir kūno šveitikliams – puikiai tinka duše ar vonioje.“
Ruduo – svarbus metas ir genėjimui
Ekspertai primena, kad rudeninis augalų genėjimas, ypač hortenzijų, yra būtinas, norint išlaikyti augalo formą ir dydį bei pašalinti nudžiūvusius ar pažeistus stiebus.
Tačiau specialistas Paulas Parkeris iš J. Parker’s įspėja: netinkamai pasirinktas metas gali lemti, kad hortenzijos kitais metais visai nežydės.
„Kada genėti hortenzijas, priklauso nuo rūšies. Jei nesate tikri, kokią turite, geriausia palaukti, kol jos pražys vasarą, ir genėti kitais metais“, – pataria ekspertas.
Anot jo, krūminės hortenzijos turėtų būti genimos vėlyvą žiemą arba ankstyvą pavasarį, nes seni žiedynai apsaugo naujus pumpurus nuo šalčio.
„Vis dėlto, skirtingos veislės reikalauja skirtingos priežiūros, todėl prieš genėdami visada pasidomėkite konkrečios rūšies rekomendacijomis“, – priduria jis.
Tad kitą kartą neišmeskite kavos tirščių – jūsų hortenzijos jums padėkos.
