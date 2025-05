Gerda Žemaitė įsileido į savo kiemą: „Esu tikrai labai prasta sodininkė“

Sulaukusi laidos komandos sode, G. Žemaitė netvers džiaugsmu, o išgirdusi pasiūlymus, kaip keisti kiemelį, ne kartą pakartos žodį „fantastika“.

Gerda Žemaitė įsileido į savo kiemą (13 nuotr.) Gerda Žemaitė (nuotr. stop kadras) Monika Janulevičienė ir Gerda Žemaitė (nuotr. stop kadras) Monika Janulevičienė ir Gerda Žemaitė (nuotr. stop kadras) +9 Monika Janulevičienė ir Gerda Žemaitė (nuotr. stop kadras) Gerdos Žemaitės kiemas (nuotr. stop kadras) Gerdos Žemaitės kiemas (nuotr. stop kadras) Gerdos Žemaitės kiemas (nuotr. stop kadras) Gerdos Žemaitės kiemas (nuotr. stop kadras) Gerdos Žemaitės kiemas (nuotr. stop kadras) Gerdos Žemaitės kiemas (nuotr. stop kadras) Gerdos Žemaitės kiemas (nuotr. stop kadras) Gerdos Žemaitės kiemas (nuotr. stop kadras) Gerdos Žemaitės kiemas (nuotr. stop kadras)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Gerda Žemaitė įsileido į savo kiemą

Gerda Žemaitė įsileido į savo namų kiemą

G. Žemaitė, kaip pati pripažins, namų kieme turi daugybę problemų ir išsiduos, kad sodininkystė nėra jos arkliukas.

„Prisipažinsiu, kad esu tikrai labai prasta sodininkė. <...> Nieko apie augalus aš neišmanau ir kiemas toks“, – išsiduos laidų vedėja.

Ji juokaus, kad iš augalų pažįsta tik hortenziją, kuri auga kiemelyje šalia terasos, ir rododendrus – čia jos žinios, juokaudama sakys, ir baigiasi.

Kieme iškart pasimatys viena didžiausių problemų – išdegusi žolė. G. Žemaitės teigimu, taip „prisidirbo“ pati, nežinodama, kaip ją tręšti, kad po tręšimo reikia gausiai palaistyti, o ir tręšė karštą dieną.

O labiausiai Gerda sakys norinti ne tik atgaivinti veją, bet ir susikurti gražią, jaukią erdvę nedideliame kiemelyje.

Kieme pjauti žolę padeda kaimynai

Po skyrybų G. Žemaitė su sūnumi Nikolu liko gyventi name ir pripažins, kad pradžioje tai buvo baisu – viską reikėjo mokytis daryti pačiai.

„Aš nežinojau nei kaip tą žolę pjaut, nei kaip tuos kampelius apeit, nes viską darydavo vyras. Viską darydavo Andrius – jis atsodindavo kiekvieną žolės lopinėlį, labai prižiūrėjo, o aš nieko nemokėjau.

Dar neseniai įsigijau žolės robotą, nes, galvoju, jau nusibodo prašyti kaimynų, kad jie vis nupjautų žolę, nes jie man vis čia gelbėdavo.

Sunku tikrai, nesakau, kad buvo lengva, bet žinote, kaip sakoma – eini žingsnis po žingsnio ir išmoksti“, – sekmadienį laidoje atviraus G. Žemaitė.

O dabar ji sakys norinti, kad gan tuščias kiemas įgautų daugiau gyvybės ir spalvų, čia žydėtų augalai, kuriuos Gerda itin mėgsta.

Su laidos komanda kartu atvykusi želdynų dizainerė Monika Janulevičienė iškart G. Žemaitei užduos vieną svarbų klausimą: koks yra kiemo plotas ir ar tikrai reikia tiek vejos.

Išgirdusi pasiūlymus, kuo galima pakeisti veją kieme ir kaip pakeisti visą plotą, „TV pagalbos“ gelbėtoja nustebs:

„Aš niekada nebūčiau susimąsčiusi, kad čia gali būti ne veja, o kažkas kitas. <...> Labai įdomiai skamba.“

Kieme nori kelių dalykų

Vis dėlto planuojant, kaip keisti kiemelį, G. Žemaitė, svajojanti apie jaukumu ir moteriškumu alsuojantį žydintį kiemą, išskirs vieną prašymą – kadangi kieme yra baseinas, kad liktų vietos pasidėti gultui ir su draugėmis pasimėgauti vasaros saule.

Be to, jai bus svarbu, kad erdvė nereikalautų per daug priežiūros ir laiko, o kad tai būtų vieta, kur grįžusi po dienos darbų galėtų paprasčiausiai atsipūsti.

„Aš esu labai užimta, dėl to ir sakau, man to laiko labai gaila taip, kaip ir namų tvarkymui skirti, dėl to dažnai atvažiuoja pas mane, sutvarko visus namus, taip lygiai man gaila laiko priežiūrai kiemo, darymo, karpymo ir t. t.

Aš jo, to laiko, neturiu tiesiog, aš visur labai bėgu, lekiu, labai užimta“, – želdynų dizainerei sakys Gerda.

Kokius pasiūlymus namų kiemo pokyčiams pasiūlys želdynų dizainerė M. Janulevičienė ir kokie sprendimai nustebins G. Žemaitę pamatykite jau šį sekmadienį laidoje „Svajonių sodai“.

