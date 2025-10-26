Rožės pavasarį prikraus daugybę žiedų: štai ką reikia padaryti dabar

Sodininkystės ekspertai atskleidžia paprastą triuką: viskas, ko reikia, – kavos tirščiai, kurie ne tik pamaitina rožes, bet ir atbaido šliužus, rašoma express.co.uk.
Kas rožėms nutinka rudenį
Rudens laikotarpiu rožės vis dar formuoja žiedus, todėl tampa itin pažeidžiamos. Vėsus ir lietingas oras sudaro idealias sąlygas šliužams, kurie slepiasi po nukritusiais lapais ir dažnai puola rožių ūglius.
Šliužai gali pažeisti jaunus augalo ūglius, neleidžiant jiems tinkamai subręsti ir pereiti į žiemos ramybės būseną. Dėl to padidėja šalčio žalos rizika, o kitą sezoną rožės gali sunkiau žydėti arba atrodyti nusilpusios.
Paprastas, bet veiksmingas sprendimas – kavos tirščiai
Augalų ekspertas Angelo iš „Deep Green Permaculture“ teigia, kad šliužų atsikratyti galima paprasčiausiai pasitelkus tai, kas lieka po rytinės kavos puodelio.
„Kadangi kofeinas yra toksiškas šliužams ir sraigėms, jis gali būti naudojamas kaip barjeras, atbaidantis juos nuo įvairių vietų arba net kaip priemonė juos sunaikinti“, – aiškina specialistas.
Kavos tirščiai yra rūgštūs ir abrazyvūs, todėl šliužams sukelia diskomfortą – jie dirgina jų kūną, sausina ir trukdo jiems šliaužti. Be to, kofeinas veikia šliužų nervų sistemą, o didelėmis koncentracijomis gali juos net nužudyti.
Kodėl rožės „mėgsta“ kavos tirščius
Kavos tirščiai ne tik atbaido kenkėjus, bet ir veikia kaip natūralios trąšos. Juose esantis azotas suteikia augalui papildomos energijos, padeda išlaikyti sveiką lapiją ir stiprina rožių atsparumą prieš žiemą.
Be to, kavos tirščiai pritraukia sliekus, kurie purena dirvą ir pagerina jos aeraciją. Tai padeda išlaikyti sveikas rožių šaknis net šaltesnėmis dienomis.
Kaip naudoti kavos tirščius
Norint pasinaudoti šiuo natūraliu triuku, tereikia kelių žingsnių:
- Surinkite kavos tirščius. Naudokite tai, kas lieka po jūsų rytinio kavos puodelio. Jei kavos negeriate, galite paklausti vietinėse kavinėse – daugelis tirščius mielai atiduoda sodininkams.
- Praskieskite. Nenaudokite tirščių tiesiogiai – jie per stiprūs. Sumaišykite vieną dalį kavos tirščių su trimis dalimis vandens.
- Palikite pastovėti. Mišinį palaikykite mažiausiai 24 valandas, kad vanduo prisigertų maistinių kavos savybių.
- Perkoškite (nebūtina). Galite nukošti tirščius, nes veiksmingiausia yra pati „kavos užpiltinė“, t. y. vanduo, sugėręs naudingas tirščių savybes.
- Palaistykite. Supilkite kavos vandenį į laistytuvą ir palaistykite žemę aplink rožes, ypač ten, kur pastebėjote šliužų.
Tokią procedūrą rekomenduojama kartoti po lietaus arba kas kelias savaites. Šliužai vengs artintis prie rožių, o augalai gaus papildomos naudos iš natūralaus azoto.
Naudojant kavos tirščius, rožės tampa atsparesnės, stipresnės ir geriau pasiruošia žiemai. Pavasarį jos atsidėkos dar gausesniais, sodresnės spalvos žiedais – o šliužai liks tik nemaloniu prisiminimu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!