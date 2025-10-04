Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Pasakė, ar rudenį būtina sugrėbti lapus: kiti mano neteisingai

2025-10-04
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 10:20

Ruduo sode – tikras gamtos šou: medžių lapai krinta ir nukloja veją spalvotomis rudeninių lapų juostomis. Tačiau kartu su grožiu kyla klausimas, ar nukritusius lapus būtina grėbti, ar galima palikti natūraliai, kad jie suirtų patys.

Grėblys, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

0

Sodų ekspertai sako, kad teisingas lapų tvarkymas padeda išlaikyti veją sveiką, mažina grybelinių ligų riziką ir palaiko estetinę sodo tvarką, rašoma rhs.org.uk.com.

Royal Horticultural Society ekspertai pažymi, kad sprendimas priklauso nuo sodo tipo, augalų jautrumo ir jūsų norimo rezultato.

Lapų grėbimas – sveikos vejos garantas

Nukritę lapai gali atrodyti gražiai, tačiau jei jie kaupiasi vejos paviršiuje, tai gali turėti neigiamos įtakos.

Pasak RHS ekspertų, storas lapų sluoksnis uždengia žolę, mažina šviesos ir oro patekimą, todėl žolė silpsta ir tampa jautri grybelinėms ligoms. Be to, lapų sluoksnis gali tapti palankia aplinka piktžolėms ir kenkėjams, o tai ilgainiui komplikuoja sodo priežiūrą.

Tvarkingai surinkti lapai ne tik saugo veją, bet ir suteikia sodui estetišką, prižiūrėtą vaizdą, kas ypač svarbu prieš svečius ar fotografuojant sodą.

Kada lapų grėbimas nėra būtinas?

Nepaisant privalumų, lapų palikimas kartais gali būti naudingas. RHS ekspertai rekomenduoja, kad miško tipo soduose ar natūraliuose kampeliuose lapai gali būti paliekami, nes natūraliai suyra ir praturtina dirvą maistinėmis medžiagomis.

Surinktus lapus taip pat galima panaudoti kompostavimui ar mulčiavimui: smulkinti lapai apsaugo medžių šaknis, daržovių lysves nuo šalčio ir padeda sode išlaikyti drėgmę.

Be to, lapų krūvos gali tapti pastoge smulkiems vabzdžiams, drugeliams ar kitiems naudingiems gyvūnams žiemą, todėl kartais verta palikti dalį natūraliai pūti.

Praktiniai patarimai sodo savininkams

Ekspertai pataria lapus rinkti reguliariai – geriau kelis kartus per sezoną, nei palikti storą sluoksnį iki pavasario.

Tinkami įrankiai, tokie kaip lengvi plastikiniai grėbliai, lapų pūtikliai ar vejapjovės su surinkimo funkcija, palengvina darbą ir taupo laiką.

Surinktus lapus galima kompostuoti arba panaudoti kaip mulčą, o kai kuriose sodo vietose palikti pūti natūraliai, kad jie taptų naudingi laukinei gamtai. Tokiu būdu lapų tvarkymas tampa ne tik praktiniu, bet ir ekologišku sprendimu.

Galutinis sprendimas priklauso nuo sodo tipo, augalų jautrumo ir norimos aplinkos – tinkamai pasirinkta strategija užtikrina, kad žiema sode praeis ramiai, o pavasarį augalai bus sveiki ir stiprūs.

