Dabar padarykite tai savo rožėms: pavasarį atsidėkos nematyto dydžio žiedais

Papasakosime, ką reikia daryti rudenį, kad rožių krūmai nesusirgtų ir kitais metais džiugintų savo sodria spalva.
Kaip tinkamai prižiūrėti rožių krūmus rudenį: ką daryti?
Sustabdykite augimo sezoną
Rudenį reikia sumažinti laistymą, nes krūmai gali toliau vystytis ir leisti žalius lapus bei pumpurus.
Be to, turėtumėte nustoti purenti dirvą, nereikia skiepyti pumpurų ir jaunų ūglių.
Augalus tręškite trąšomis be azoto
Rudenį krūmų augimas sulėtėja, nes gėlės ruošiasi žiemos poilsiui. O azoto turinčios trąšos skatins naujų lapų ir pumpurų formavimąsi.
Todėl šaltuoju metų laiku augalas gali tiesiog nušalti arba būti užpultas kenkėjų. Norint sustiprinti augalo imunitetą šalčiui ir ligoms, reikėtų rinktis trąšas, kurių sudėtyje yra kalio ir fosforo.
O likus šešioms savaitėms iki šalnų pradžios tręšimo procedūrą reikėtų nutraukti.
Sutvarkykite aplink rožes
Toje vietoje, kur auga rožių krūmai, svarbu išravėti visas piktžoles ir pašalinti nukritusius lapus, taip pat būtina atsikratyti ant stiebų esančių lapų.
Taip siekiama išvengti kenkėjų ir ligų sukėlėjų, kurie iki pavasario žiemoja dirvoje, o paskui vėl patenka ant krūmų.
Ypač svarbu atsikratyti lapų su pelėsio, dėmėtligės ir rūdžių požymiais, nes jie gali pernešti ligas į kitus metus.
Rudeninis krūmų genėjimas
Prasidėjus naktinėms šalnoms, turėtumėte atlikti sanitarinį krūmų genėjimą. Pašalinkite visus pumpurus ir lapus, nupjaukite silpnus ir į krūmą įaugusius ūglius.
Taip pat turėtumėte pašalinti per dideles ataugas ir iškirpti per ilgus ūglius.
Genėti reikėtų palaipsniui, o ne per vieną dieną. Prieš šalnas turėtų likti 3-5 stiprūs ūgliai ir keturi su gerai išsivysčiusiais pumpurais. Rožes reikėtų genėti sausu oru, kai nėra vėjo.
Rožių mulčiavimas
Storas mulčio sluoksnis padės krūmams gerai peržiemoti ir apsaugos jų šaknis nuo staigių temperatūros pokyčių. Tai ypač svarbu skiepytoms rožėms, kurių šaknų sistema jautresnė šalčiui.
Mulčiuoti rožes geriausia spalio antroje pusėje, idealus mulčias - kompostas, kuris praturtins dirvą reikalingomis maistinėmis medžiagomis.
Rožių paruošimas žiemos dangai
Krūmus reikėtų uždengti, kai oro temperatūra bus lygi nuliui. Geriausia rožes uždengti lapkričio pabaigoje.
Norint uždengti krūmus, būtina įrengti lankus arba atramas, kurios palaikys izoliaciją. Tai padės apsaugoti rožes nuo nušalimo ir išvartų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!