TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Pamatę sode šį augalą skubiai jį išraukite su šaknimis: įspėja visus

2025-09-29 14:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 14:05

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija socialiniame tinkle „Facebook“ atkreipia dėmesį į vieną invazinį augalą – bitinę sprigę, keliantį grėsmę mūsų gamtai. Nors iš pirmo žvilgsnio jis atrodo dekoratyvus ir patrauklus, iš tiesų – tai agresyvi rūšis, galinti išstumti vietinius augalus.

Sodyba, kiemas (nuotr. 123rf.com)
4



Specialistai pabrėžia, kad augalas plinta itin greitai, jo sėklos ilgai išlieka dirvoje, o jas išnaikinti nėra paprasta. Todėl žmonės raginami atpažinti šią rūšį ir imtis veiksmų – naikinti ją dar prieš subrandinant sėklas.


Ragina kuo greičiau išrauti šį augalą 

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija kviečia ne tik kovoti su šiuo invaziniu augalu, bet ir patiems prisidėti pranešant apie jo radavietes.

„Bitinė sprigė – labai dekoratyvus, bet agresyvus augalas. Sparčiai auga ir sudaro didelius, tankius sąžalynus, todėl buveinėse nebegali augti vietiniai augalai.

Bitinės sprigės labai greitai plinta, o sėklos ilgai išlieka gyvybingos dirvožemyje. Jų sėklų dėžutė, panaši į suskleistą skėtį, nuo prisilietimo, apčiuopimo, lietaus lašo ar nutūpusio vabzdžio, sprogsta ir sėklas tiesiog išsvaido aplinkui. Sprigių sėklos, nešamos upių srovių, gali nukeliauti šimtus kilometrų.

Iš Himalajų vakarinės dalies kilęs augalas, Europoje pradėtas auginti XIX a. pirmoje pusėje gėlynuose. Greitai sulaukėjo ir ėmė grasinti vietiniams augalams.

Invazinės yra ne tik bitinės, bet ir smulkiažiedės sprigės.

Naikinkite, raukite, pjaukite jas, neleiskite joms subrandinti sėklų. Neauginkite jų darželiuose.

Apie visas Lietuvos invazines rūšis galite sužinoti Invazinių rūšių informacinės sistemos INVA interneto puslapyje.

Ten rasite ne tik sąrašą, bet ir žemėlapį, kur jų yra. Taip pat yra patarimų, kaip elgtis su invazinėmis rūšimis, kaip jas naikinti, kokios pagalbos galima tikėtis. Galite ir patys registruoti invazinių rūšių radavietes.

Jei žinote, kur yra šių rūšių, suveskite duomenis į INVA – tai pagalba mums visiems“, – rašoma įraše.

