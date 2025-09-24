Pamatę šį augalą be gailesčio raukite su šaknimis: įspėja visus

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Anykščių regioninis parkas, nors augalas dekoratyvus, tai yra invazinė rūšis, kurios plitimą būtina stabdyti.
Pamatę šį augalą – raukite arba pjaukite
Kaip teigiama, bitinės sprigės plitimas kelia grėsmę vietinėms rūšims ir keičia gamtinių buveinių rūšinę sudėtį.
Kaip prisidėti prie augalo plitimo stabdymo? Anykščių regioninio parko specialistų teigimu, jas reikia rauti arba pjauti.
„Vis dar žydintis gražuolis agresyvus augalas – bitinė sprigė. Labai dekoratyvus, užneštinis, vienmetis augalas, užaugantis iki 2 m aukščio stambiais 3-4 cm pločio, ryškios spalvos žiedais, kuris yra invazinė augalų rūšis.
Augalas kilęs iš Himalajų vakarinės dalies, Europoje pradėta auginti XIX a. pirmoje pusėje. Ši rūšis užkariauja upių pakrantes, miškų augalinę dangą šalia vandens telkinių, keičia. Ši rūšis paplito iš gėlynų ir sulaukėjo.
Sukelia grėsmes, sparčiai augdama ir sudaro didelius, tankius sąžalynus, todėl buveinėse sumažėja vietinių augalų rūšių įvairovė, keičiasi gamtinių buveinių rūšinė sudėtis. Bitinės sprigės labai greitai plinta, o sėklos ilgai išlieka gyvybingos dirvožemyje.
Labai įdomiai prisitaikiusi platinti savo sėklas. Sėklų dėžutė, panaši į suskleistą skėtį, nuo prisilietimo, apčiuopimo, lietaus lašo ar nutūpusio vabzdžio, sprogsta ir staigiai kuo platesniu plotu išplatina sėklas. Ypač plinta vandens keliu, sėklos nešamos upių srovių, patenka ant pakrančių, kur jos prisitvirtina ir sudygsta.
Reikia bitines spriges rauti arba pjauti ir neleisti joms subrandinti sėklų“, – socialiniuose tinkluose dalijosi Anykščių regioninis parkas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!