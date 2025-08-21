Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pastebėję šį augalą Lietuvoje kuo greičiau jį nuskinkite: kiti to nežino

2025-08-21 14:50 / šaltinis: tv3.lt
Vasara pamažu atsisveikina, tačiau apie ją dar primena pievose žydinčios gėlės. Norinčius dalį vasaros parsinešti į namus specialistai ragina negailint skinti vienmetes šiušeles – tai vienas Lietuvoje augančių invazinių augalų, kuriuos skindami galime prisidėti prie plitimo mažinimo.

Vienmetė šiušelė (nuotr. Biržų regioninis parkas / Facebook)

Raginimu skinti vienmetes šiušeles socialiniame tinkle „Facebook" pasidalijo Biržų regioninis parkas. Ir tai – tik viena iš vietų, kur šio augalo gausu.

1

Raginimu skinti vienmetes šiušeles socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Biržų regioninis parkas. Ir tai – tik viena iš vietų, kur šio augalo gausu.

Ragina skinti šį augalą be gailesčio

Kaip nurodo regioninio parko specialistai, šios gėlytės, nors iš pažiūros ir labai mažos, sparčiai plinta, išstumdamos kitus, vietinius augalus.

Kad pavyktų kuo labiau valdyti šios „užkariautojos“ plitimą, specialistai ragina nepraeiti pro šalį ir skinti vienmetes šiušeles glėbiais.

„VIENMETĖ ŠIUŠELĖ – MAŽA, BET ATKAKLI UŽKARIAUTOJA

Ar žinojote, kad vienmetė šiušelė iš pradžių Lietuvoje buvo auginama soduose kaip daili gėlelė?

Tačiau greitai ji „pabėgo“ į laukinę gamtą ir šiandien jau yra viena sparčiausiai plintančių INVAZINIŲ RŪŠIŲ mūsų šalyje.

Į invazinių rūšių sąrašą įtraukta 2012 m.

Žydi nuo birželio iki pat pirmųjų šalnų

Mėgsta dykvietes, pievas ir pakeles – ten greitai užkariauja erdves ir išstumia kitas gėleles.

Kad neišplistų dar labiau – skinkite negailėdami!“ – rašoma Biržų regioninio parko „Facebook“ pasidalintame įraše.

Visą įrašą rasite paspaudę čia.

