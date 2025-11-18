LAT išteisintas Rytis Mykolas Račkauskas atsakė, ar ketina grįžti į Panevėžio mero postą

„Dabar tikrai nesiimsiu, nes tiesiog žmogus dabar, kuris atėjo, (yra – BNS) mūsų komandos žmogus, patys prikalbinom, tai tikrai puikiai dirba“, – BNS antradienį sakė jis, turėdamas omenyje pernai kovą pirmalaikiuose rinkimuose nugalėjusią Loretą Masiliūnienę.
BNS skelbė, kad LAT išplėstinė septynių teisėjų kolegija nutraukė tiek R. M. Račkausko ir jo buvusios patarėjos Gintarės Maskoliūnienės bylą dėl piktnaudžiavimo.
Teismas panaikino pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nuosprendžius ir baudžiamąją bylą jiems nutraukė „kaip nepadariusiems veikų, turinčių nurodyto nusikaltimo požymių“.
Apeliaciniam teismui R. M. Račkauską pripažinus kaltu dėl piktnaudžiavimo, Vyriausioji rinkimų komisija pernai spalį panaikino jo įgaliojimus.
Buvęs Panevėžio meras plačiau teismo sprendimo nekomentavo: „Po septynerių su puse metų pagaliau sulaukėme teisingumo. Tai aišku, tai guodžia“.
BNS rašė, kad kovą LAT nutraukus „čekiukų“ bylą socialdemokratui Mindaugu Sinkevičiui, o Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) atšaukus ankstesnį savo sprendimą, jis grįžo į Jonavos rajono mero postą.
Žvelgdamas į M. Sinkevičiaus atvejį R. M. Račkaustas tvirtino, kad jaučiasi, jog su juo pasielgta nesąžiningai.
„Man atrodo, nuo pat pradžios (teismo proceso – BNS) čia to sąžiningumo maža buvo. Bet ką darysi? Be abejo, kad nesąžiningai (jaučiuosi – BNS)“, – teigė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!