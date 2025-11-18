 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas nutraukė bylą dėl buvusio Panevėžio mero Račkausko ir jo patarėjos piktnaudžiavimo

2025-11-18 13:28 / šaltinis: BNS
2025-11-18 13:28

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) išplėstinė septynių teisėjų kolegija nutraukė buvusio Panevėžio mero Ryčio Mykolo Račkausko ir jo buvusios patarėjos Gintarės Maskoliūnienės bylą dėl piktnaudžiavimo.

STT sulaikė Panevėžio miesto merą R. Račkauską (nuotr. JP/Gedimino BALČIŪNO)

1

Teismas panaikino pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nuosprendžius ir baudžiamąją bylą jiems nutraukė „kaip nepadariusiems veikų, turinčių nurodyto nusikaltimo požymių“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

BNS rašė, kad Apeliaciniam teismui R. M. Račkauską pripažinus kaltu dėl piktnaudžiavimo, Vyriausioji rinkimų komisija pernai spalį panaikino jo įgaliojimus.

Tuomet surengus pirmalaikius rinkimus, kovą Panevėžio miesto mere buvo išrinkta politinio komiteto „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ kandidatė Loreta Masiliūnienė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

