Teismas nutraukė bylą dėl buvusio Panevėžio mero Račkausko ir jo patarėjos piktnaudžiavimo

Teismas panaikino pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nuosprendžius ir baudžiamąją bylą jiems nutraukė „kaip nepadariusiems veikų, turinčių nurodyto nusikaltimo požymių“.
BNS rašė, kad Apeliaciniam teismui R. M. Račkauską pripažinus kaltu dėl piktnaudžiavimo, Vyriausioji rinkimų komisija pernai spalį panaikino jo įgaliojimus.
Tuomet surengus pirmalaikius rinkimus, kovą Panevėžio miesto mere buvo išrinkta politinio komiteto „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ kandidatė Loreta Masiliūnienė
