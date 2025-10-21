Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Už daugiau nei 2 mln. eurų bus atnaujinta senoji Panevėžio autobusų stotis

2025-10-21 08:50 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 08:50

Panevėžyje už 2,3 mln. eurų planuojama atnaujinti senąją autobusų stotį, kurioje įsikurs ir paslaugas teiks dvi savivaldybės įmonės.

Panevėžio miestas (Teodoras Biliūnas/BNS)

Panevėžyje už 2,3 mln. eurų planuojama atnaujinti senąją autobusų stotį, kurioje įsikurs ir paslaugas teiks dvi savivaldybės įmonės.

1

Anot vietos savivaldybės, įgyvendinant projektą ketinama atlikti kapitalinį stoties remontą. Keičiant paskirtį iš transporto į administracinę, taip pat bus perplanuotos pastato patalpos, atnaujintas šilumos mazgas, įrengtos naujos inžinerinės sistemos, keleivinis liftas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Numatoma, kad atnaujintame pastate įsikurs įstaigos Panevėžio plėtros agentūra ir Panevėžio keleivinis transportas, kurios gyventojams ir miesto svečiams teiks viešąsias paslaugas – nuo turizmo informacijos apie lankytinus objektus iki viešojo transporto informacijos bei paslaugų.

Projektas bus finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir savivaldybės biudžeto lėšomis, jį įgyvendinti ketinama iki 2028 metų sausio pabaigos.

